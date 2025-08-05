Зеленский и Трамп обсудили прекращение войны и усиление обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого ключевой темой стало прекращение войны и достижение честного и длительного мира.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram.

Зеленский поговорил с Трампом: что известно

Украинский лидер поблагодарил Трампа за усилия, направленные на остановку российской агрессии, и подчеркнул, что война могла бы завершиться раньше, если бы Россия не затягивала ее.

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Стороны скоординировали позиции Украины и США и обменялись оценками ситуации на фронте. Президент Украины проинформировал Трампа о росте интенсивности российских ударов, в частности по Киеву и другим городам и общинам.

Отдельно обсудили санкционное давление на Россию. Украинский президент отметил, что экономика РФ продолжает падать, а решимость президента Трампа может значительно повлиять на ситуацию в Москве.

Также речь шла о совместных европейских инициативах для усиления украинской обороны. Лидер Украины поблагодарил Нидерланды, Швецию, Норвегию и Данию за совместное решение предоставить более миллиарда долларов на закупку американского оружия для Украины.

Отдельным пунктом разговора стало двустороннее оборонное сотрудничество между Украиной и США. Украинская сторона уже подготовила проект соглашения о поставках дронов и готова к его детальному обсуждению. Президент Украины выразил надежду, что это соглашение станет одним из сильнейших в сфере обороны.

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