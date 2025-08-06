Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт управления 2 десантно-штурмового батальона 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский на фронте наградил воинов 80 бригады: что известно

Глава государства отметил воинов государственными наградами и заслушал доклады командиров об оперативной обстановке в зоне ответственности подразделения.

Сейчас смотрят

Зеленский поблагодарил военных за службу и особо отметил их вклад в Курскую операцию, во время которой было взято в плен значительное количество российских военных, что позволило провести обмен и вернуть украинских бойцов домой.

Орденом Золотая Звезда Героя Украины президент наградил капитана Николая Стригунова. Перед началом Курской операции он собрал и проанализировал разведданные, которые позволили качественно спланировать штурмы. Под его командованием рота провела зачистку КПВВ Суджа и позиций врага вдоль границы, вошла на 10 км в глубь российской территории и, совместно с другими подразделениями, взяла под контроль Суджу и еще семь населенных пунктов.

Стригунов лично уничтожил около 20 российских солдат, эвакуировал четырех раненых под артиллерийским обстрелом и организовал прикрытие передовых подразделений. В мае на Сумщине он остановил наступление российских штурмовых групп вблизи села Садки.

Также Зеленский вручил ордена Богдана Хмельницкого III степени двум военным и ордена За мужество II степени — трем бойцам.

Во время встречи президент детально пообщался с командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ Олегом Апостолом, командиром бригады Михаилом Курахом и командиром батальона Игорем Медведюком. Обсуждали существующие проблемы и способы их решения, опыт применения беспилотных систем и борьбы с операторами российских дронов, перспективное вооружение и обеспечение ресурсами для производства собственных дронов.

Командиры передали потребности бригады в противопехотных минах, пикапах и квадроциклах. Зеленский сообщил, что уже дал поручение подготовить четкий порядок, чтобы бригады могли напрямую закупать пикапы по тому же принципу, как сейчас покупают дроны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.