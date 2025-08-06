РФ ночью запустила по Украине 45 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 6 августа (с 20:30 5 августа) российская армия атаковала Украину 45 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака дронов на Украину: как отработала ПВО

Российские захватчики запустили ударные беспилотники из Курска и Приморско-Ахтырска, что на территории РФ, а также с полигона Чауда во временно оккупированном Крыму.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание девяти беспилотников на трех локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

Напомним, в ночь на 6 августа россияне атаковали ударными дронами Харьков. Армия РФ применила для атаки по Киевскому району города беспилотники Молния. Было зафиксировано попадание по автозаправочной станции (АЗС).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 260-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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