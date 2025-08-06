Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 6 августа: ликвидировано еще 1 010 оккупантов и 52 артсистемы
Потери врага на 6 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 260-й день полномасштабной войны составляют 1 059 270 убитыми и ранеными.
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Потери врага на 6 августа 2025 года
- личного состава – около 1 059 270 (+1 010) человек;
- танков – 11072 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 091;
- артиллерийских систем – 31 113 (+52);
- РСЗО – 1455 (+3);
- средств ПВО – 1203;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 767 (+147);
- крылатых ракет – 3 555;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 475 (+138);
- специальной техники – 3 936 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 260-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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