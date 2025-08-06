Потери врага на 6 августа: ликвидировано еще 1 010 оккупантов и 52 артсистемы

Потери врага на 6 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 260-й день полномасштабной войны составляют 1 059 270 убитыми и ранеными.

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Потери врага на 6 августа 2025 года

личного состава – около 1 059 270 (+1 010) человек;

танков – 11072 (+1);

боевых бронированных машин – 23 091;

артиллерийских систем – 31 113 (+52);

РСЗО – 1455 (+3);

средств ПВО – 1203;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 767 (+147);

крылатых ракет – 3 555;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 57 475 (+138);

специальной техники – 3 936 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 260-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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