Вирус чикунгунья распространяется по миру: что о нем известно, симптомы и как передается
Вирус Чикунгунья, который переносят комары, был обнаружен в китайской провинции Гуандун. Количество заражений стремительно растет – с июля уже зафиксировано более 7000 случаев. Также вспышка зафиксирована в Боливии, Южной Америке и странах и территории региона Индийского океана Мадагаскар, Маврикий, Майотта, Реюньон, Сомали и Шри-Ланка.
Что такое вирус чикунгунья и какие у него симптомы — читайте далее.
Чикунгунья: что известно о вспышке вируса
Как пишет Axios, большинство случаев заболевания Чикунгунью было зарегистрировано в Фошане, городе провинции Гуандун с населением около 7,8 млн человек. Там за последнюю неделю зафиксировано 3 тыс. случаев заражения вирусом.
Кроме Фошана, вспышки инфекции зафиксировали еще в 12 городах провинции. К тому же, 4 августа Гонконг сообщил о первом случае заражения. Там после путешествия в Фошань у 12-летнего мальчика появились лихорадка и сыпь.
Вирус Чикунгунья: что это
Это заболевание передается людям через укусы инфицированных комаров рода Aedes. В течение недели после укуса обычно появляются первые симптомы.
Симптомы Чикунгунья
Наиболее распространенными симптомами Чикунгунии является лихорадка и боли в суставах. Другие симптомы могут включать головные боли, боли в мышцах, отек суставов и сыпь.
Тяжелые симптомы и смертельные случаи от Чикунгунии случаются редко и обычно у маленьких детей или пожилых людей с другими сопутствующими проблемами со здоровьем, отмечает ВОЗ.
Следует заметить, что вирус не передается от человека к человеку — он распространяется только через укусы комаров, которые переносят инфекцию от одного человека к другому.
Чаще всего вспышки Чикунгуньи встречаются в странах Южной, Юго-Восточной Азии и Африки.