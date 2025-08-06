Вирус чикунгунья распространяется по миру: что о нем известно, симптомы и как передается

Вирус Чикунгунья, который переносят комары, был обнаружен в китайской провинции Гуандун. Количество заражений стремительно растет – с июля уже зафиксировано более 7000 случаев. Также вспышка зафиксирована в Боливии, Южной Америке и странах и территории региона Индийского океана Мадагаскар, Маврикий, Майотта, Реюньон, Сомали и Шри-Ланка.

Что такое вирус чикунгунья и какие у него симптомы — читайте далее.

Чикунгунья: что известно о вспышке вируса

Как пишет Axios, большинство случаев заболевания Чикунгунью было зарегистрировано в Фошане, городе провинции Гуандун с населением около 7,8 млн человек. Там за последнюю неделю зафиксировано 3 тыс. случаев заражения вирусом.

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Кроме Фошана, вспышки инфекции зафиксировали еще в 12 городах провинции. К тому же, 4 августа Гонконг сообщил о первом случае заражения. Там после путешествия в Фошань у 12-летнего мальчика появились лихорадка и сыпь.

Вирус Чикунгунья: что это

Это заболевание передается людям через укусы инфицированных комаров рода Aedes. В течение недели после укуса обычно появляются первые симптомы.

Симптомы Чикунгунья

Наиболее распространенными симптомами Чикунгунии является лихорадка и боли в суставах. Другие симптомы могут включать головные боли, боли в мышцах, отек суставов и сыпь.

Тяжелые симптомы и смертельные случаи от Чикунгунии случаются редко и обычно у маленьких детей или пожилых людей с другими сопутствующими проблемами со здоровьем, отмечает ВОЗ.

Следует заметить, что вирус не передается от человека к человеку — он распространяется только через укусы комаров, которые переносят инфекцию от одного человека к другому.

Чаще всего вспышки Чикунгуньи встречаются в странах Южной, Юго-Восточной Азии и Африки.

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