Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
Не видим прогресса: Рубио об очередных переговорах с окружением Путина по Украине
Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Потери врага на 7 августа: ликвидировано еще 1 040 оккупантов и 47 артсистем

російські танки
Фото: Getty Images

Потери врага на 7 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 040 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 261-й день полномасштабной войны составляют 1 060 310 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери врага на 7 августа 2025 года

  • личного состава – около 1 060 310 (+1 040) человек;
  • танков – 11076 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 095 (+4);
  • артиллерийских систем – 31 180 (+47);
  • РСЗО – 1456 (+1);
  • средств ПВО – 1203;
  • самолетов – 421;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 930 (+163);
  • крылатых ракет – 3 555;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 605 (+130);
  • специальной техники – 3 936.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 261-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 7 августа 2025 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 7 августа 2025 года

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныРосійська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь