Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 7 августа: ликвидировано еще 1 040 оккупантов и 47 артсистем
Потери врага на 7 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 040 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 261-й день полномасштабной войны составляют 1 060 310 убитыми и ранеными.
Потери врага на 7 августа 2025 года
- личного состава – около 1 060 310 (+1 040) человек;
- танков – 11076 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 095 (+4);
- артиллерийских систем – 31 180 (+47);
- РСЗО – 1456 (+1);
- средств ПВО – 1203;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 930 (+163);
- крылатых ракет – 3 555;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 605 (+130);
- специальной техники – 3 936.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 261-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
