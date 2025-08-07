Потери врага на 7 августа: ликвидировано еще 1 040 оккупантов и 47 артсистем

Потери врага на 7 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 040 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 261-й день полномасштабной войны составляют 1 060 310 убитыми и ранеными.

Потери врага на 7 августа 2025 года

личного состава – около 1 060 310 (+1 040) человек;

танков – 11076 (+4);

боевых бронированных машин – 23 095 (+4);

артиллерийских систем – 31 180 (+47);

РСЗО – 1456 (+1);

средств ПВО – 1203;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 930 (+163);

крылатых ракет – 3 555;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 57 605 (+130);

специальной техники – 3 936.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 261-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

