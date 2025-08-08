Экс-посол в США: Кремль расставляет ловушки для Украины в переговорах о мире

Глава правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый считает, что Россия расставила очень серьезные ловушки для Украины в контексте своих требований и переговоров.

Об этом он сказал в эфире Radio NV.

Чалый о том, что задумал Кремль

У Чалого спросили о выводах из последних событий, с учетом визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву, заявления госсекретаря Марко Рубио, того, что РФ предоставила США условия, при которых якобы прекратит войну, позиции президента Владимира Зеленского и совместного звонка лидеров.

Сейчас смотрят

По его словам, на самом деле кардинально ничего не изменилось.

— Если это подытожить в целом, как я это воспринимаю, то все эти маневры, есть такая хорошая украинская пословица: снова за рыбу деньги. То есть по сути ничего кардинального не изменилось. И, к большому сожалению, наоборот, для нас расставлены еще более серьезные ловушки. Помахали этой морковкой возможного завершения, выхода из войны, которое желательно украинцам и руководству Украины. Но, есть очень много но, — сказал он.

Относительно заявления Рубио он сказал, что это может свидетельствовать либо о не очень искреннем заявлении госсекретаря, либо о том, что для американцев стала более понятной ситуация, либо, возможно, Россия некоторые позиции стала излагать менее радикально.

Он предполагает, что разговоры Уиткоффа в Москве могли иметь коммерческую составляющую.

– То есть, это какие-то российские предложения тех же российских месторождений, совместного участия в их разработке. Если из Украины американцы это просто вытеснили, без ничего, то россияне это дают как морковку-подарок в обмен на то, что американцы будут давить на Украину для максимального принятия российского ультиматума, – считает Чалый.

По его мнению, американцы не понимают некоторых вопросов, которые россияне выдвигают в списке желаний, как, например, территориальные уступки или русский как “второй государственный”, что в Украине невозможно реализовать.

– Поэтому я думаю, что там большая составляющая их двусторонних разговоров об их роли как двух крупных ядерных держав. Россияне всегда хотят упаковать вопрос Украины в какую-то более крупную схему. И им это удалось. Во-первых.

Им удалось поставить более крупные вопросы. А Украина мешает этой реализации. Во-вторых. Им удалось навязать вопрос условий, это территориальные уступки четыре области плюс Крым. И это уже начинает рассматриваться так, как сказал Марко Рубио, — отметил он.

Факты ICTV подготовили обзор публикаций в западных СМИ о вероятной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.