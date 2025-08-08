На Волыни толпа повредила авто ТЦК, староста села прыгнул на капот: детали

Главное Инцидент произошел 7 августа в Соловичах во время проверки документов военнообязанных.

Правоохранители задержали одного фигуранта, начато уголовное производство по двум статьям УК Украины.

В селе Соловичи Ковельского района на Волыни толпа напала на служебный транспорт ТЦК и СП. Инцидент произошел во время оповещения военнообязанных.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП в Facebook.

Нападение на ТЦК на Волыни

В четверг, 7 августа, в Соловичах группа лиц напала на военнослужащих одного из РТЦК и СП Волынской области и сотрудников Нацполиции.

Один из местных жителей во время проверки документов отказался их предъявить и пытался сбежать. Тогда другой мужчина, назвавшийся старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и разбил камнем лобовое стекло.

К инциденту присоединилась и женщина, которая била по транспорту.

Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом, вероятно, гаечным ключом, разбил боковые окна и нанес три удара по руке водителю.

Позже движение автомобиля заблокировали другими транспортными средствами, в частности, грузовиками. Служебный автомобиль окружили около десяти человек и в течение нескольких минут наносили удары по транспортному средству, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

Одного из фигурантов задержали в порядке ст.208 УПК. Действия другого квалифицировали предварительно по ст.296 УК Украины.

В ТЦК отметили, что сведения по инциденту в Соловичах были внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.350 УК Украины.

Накануне министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

