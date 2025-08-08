На Волыни толпа повредила авто ТЦК, староста села прыгнул на капот: детали
- Инцидент произошел 7 августа в Соловичах во время проверки документов военнообязанных.
- Правоохранители задержали одного фигуранта, начато уголовное производство по двум статьям УК Украины.
В селе Соловичи Ковельского района на Волыни толпа напала на служебный транспорт ТЦК и СП. Инцидент произошел во время оповещения военнообязанных.
Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП в Facebook.
Нападение на ТЦК на Волыни
В четверг, 7 августа, в Соловичах группа лиц напала на военнослужащих одного из РТЦК и СП Волынской области и сотрудников Нацполиции.
Один из местных жителей во время проверки документов отказался их предъявить и пытался сбежать. Тогда другой мужчина, назвавшийся старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и разбил камнем лобовое стекло.
К инциденту присоединилась и женщина, которая била по транспорту.
Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом, вероятно, гаечным ключом, разбил боковые окна и нанес три удара по руке водителю.
Позже движение автомобиля заблокировали другими транспортными средствами, в частности, грузовиками. Служебный автомобиль окружили около десяти человек и в течение нескольких минут наносили удары по транспортному средству, препятствуя выполнению служебных обязанностей.
Одного из фигурантов задержали в порядке ст.208 УПК. Действия другого квалифицировали предварительно по ст.296 УК Украины.
В ТЦК отметили, что сведения по инциденту в Соловичах были внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.350 УК Украины.
Накануне министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.