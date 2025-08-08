Укр Рус
Анастасия Гевко, редактор ленты
3 мин.

Накануне встречи с Трампом: Путин и Цзиньпин обсудили Украину

Путін Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину накануне возможной встречи российского диктатора с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет South China Morning Post.

О чем еще говорили Путин и Цзиньпин

По данным журналистов, Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит “содействовать мирным переговорам” и якобы приветствует продолжение контактов между Россией и США.

РФ и Китай договорились помогать взаимному развитию, а также – подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества

Последний раз Владимир Путин и Си Цзиньпин разговаривали 19 июня. Это произошло после саммита стран Большой семерки в Канаде.

Сообщалось, что лидеры России и Китая обсуждали итоги саммита и ситуацию на Ближнем Востоке.

Что известно о подготовке встречи Путина с Трампом

Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин провели трехчасовую встречу в Москве.

По мнению Дональда Трампа, она прошла “продуктивно”.

Журналисты New York Times сообщали, что Трамп выразил намерение провести встречу с Путиным уже на следующей неделе.

Кроме того, американский президент хочет пригласить на трехстороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Путин предполагает, что возможным местом его встречи с Трампом могут быть ОАЭ.

А журналисты Fox News называли возможным местом их переговоров Рим, дата – 11 августа. 

Дональд Трамп і Володимир Путін

Источник: South China Morning Post

Связанные темы:

Война в УкраинеВладимир ПутинДональд ТрампСі Цзіньпін
