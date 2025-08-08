Накануне встречи с Трампом: Путин и Цзиньпин обсудили Украину
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину накануне возможной встречи российского диктатора с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом пишет South China Morning Post.
О чем еще говорили Путин и Цзиньпин
По данным журналистов, Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит “содействовать мирным переговорам” и якобы приветствует продолжение контактов между Россией и США.
РФ и Китай договорились помогать взаимному развитию, а также – подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества
Последний раз Владимир Путин и Си Цзиньпин разговаривали 19 июня. Это произошло после саммита стран Большой семерки в Канаде.
Сообщалось, что лидеры России и Китая обсуждали итоги саммита и ситуацию на Ближнем Востоке.
Что известно о подготовке встречи Путина с Трампом
Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин провели трехчасовую встречу в Москве.
По мнению Дональда Трампа, она прошла “продуктивно”.
Журналисты New York Times сообщали, что Трамп выразил намерение провести встречу с Путиным уже на следующей неделе.
Кроме того, американский президент хочет пригласить на трехстороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Путин предполагает, что возможным местом его встречи с Трампом могут быть ОАЭ.
А журналисты Fox News называли возможным местом их переговоров Рим, дата – 11 августа.
Источник: South China Morning Post