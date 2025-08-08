РФ атаковала Украину 116 дронами, в том числе реактивными: как отработала ПВО

В ночь на 8 августа (с 20.30 7 августа) российская армия атаковала Украину 108 ударными беспилотниками типа Shahed, дронами-имитаторами различных типов и восемью скоростными (реактивными) БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака дронов на Украину: как отработала ПВО

Российские захватчики запустили ударные беспилотники из Шаталово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска, что на территории РФ, а также с полигона Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 82 воздушные цели: три реактивных дрона и 79 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 БПЛА в десяти локациях, а также падение сбитых (обломки) в восьми локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 262-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

