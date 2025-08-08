Ультиматум Путина: журналисты узнали, какие условия готовит диктатор
На встрече с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин может выставить ультиматум в отношении оккупированных агрессорами украинских территорий.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает WSJ.
Как Владимир Путин часами уговаривает Дональда Трампа
Журналисты отмечают, что в 2025 году руководители США и РФ неоднократно звонили друг другу, а также передавали сообщения через посредников.
По информации одного из высокопоставленных американских чиновников, разговоры Путина и Трампа, как правило, проходили на дружеской ноте.
При этом американский лидер часто упоминал желание возродить отношения с Россией для экономического сотрудничества.
В свою очередь российский диктатор говорил о своих претензиях к международному сообществу и требованиях признать его контроль над Крымом и другими оккупированными территориями Украины.
WSJ отмечает, что разговоры Путина с Трампом могли длиться часами из-за длинных монологов российского президента, которые нужно было переводить.
Действующие и бывшие американские чиновники отмечают, что несмотря на свою обычную нетерпеливость и импульсивность Дональд Трамп внимательно слушал Владимира Путина.
Однако 3 июля их разговор продлился “всего лишь час” и один из источников заявил, что прежней “теплоты” в нем не было, хотя и конфликтных моментов тоже. Сообщается, что Трамп в конце этого разговора выглядел удивленно.
Требования Путина по украинским территориям: что известно
Источники издания рассказали, что в этом году Трамп и Путин не имели ни одного серьезного конфликта, что вызывает опасения у европейцев относительно того, что встреча лидеров США и РФ нужна диктатору лишь для того, чтобы продолжить давить на Дональда Трампа, а не достичь мира.
Высокопоставленный европейский дипломат и неназванный украинский чиновник заявили, что во время встречи с американским президентом российский глава может предложить официально “закрепить” некоторые оккупированные украинские территории за Россией, включая Крым, в обмен не вывод российских войск из других районов.
Между тем Дональд Трамп, который очень хочет получить это мирное соглашение, может призвать Украину и Европу принять это предложение, на что союзники не согласятся.
Такая ситуация, вероятно, пойдет на руку Путину, ведь Трамп может обвинить Украину в продолжении войны,
Это, вероятно, пойдет на руку Путину, поскольку Трамп может обвинить Украину в продолжении войны.
По версии WSJ, в таком сценарии США могут прекратить военную и разведывательную помощь Украине, а сам американский президент – полностью выйти из дипломатического процесса, оставив Киев и Москву “один на один” и назвав происходящее “войной Байдена”.