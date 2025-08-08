Ультиматум Путина: журналисты узнали, какие условия готовит диктатор

На встрече с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин может выставить ультиматум в отношении оккупированных агрессорами украинских территорий.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает WSJ.

Как Владимир Путин часами уговаривает Дональда Трампа

Журналисты отмечают, что в 2025 году руководители США и РФ неоднократно звонили друг другу, а также передавали сообщения через посредников.

По информации одного из высокопоставленных американских чиновников, разговоры Путина и Трампа, как правило, проходили на дружеской ноте.

При этом американский лидер часто упоминал желание возродить отношения с Россией для экономического сотрудничества.

В свою очередь российский диктатор говорил о своих претензиях к международному сообществу и требованиях признать его контроль над Крымом и другими оккупированными территориями Украины.

WSJ отмечает, что разговоры Путина с Трампом могли длиться часами из-за длинных монологов российского президента, которые нужно было переводить.

Действующие и бывшие американские чиновники отмечают, что несмотря на свою обычную нетерпеливость и импульсивность Дональд Трамп внимательно слушал Владимира Путина.

Однако 3 июля их разговор продлился “всего лишь час” и один из источников заявил, что прежней “теплоты” в нем не было, хотя и конфликтных моментов тоже. Сообщается, что Трамп в конце этого разговора выглядел удивленно.

Требования Путина по украинским территориям: что известно

Источники издания рассказали, что в этом году Трамп и Путин не имели ни одного серьезного конфликта, что вызывает опасения у европейцев относительно того, что встреча лидеров США и РФ нужна диктатору лишь для того, чтобы продолжить давить на Дональда Трампа, а не достичь мира.

Высокопоставленный европейский дипломат и неназванный украинский чиновник заявили, что во время встречи с американским президентом российский глава может предложить официально “закрепить” некоторые оккупированные украинские территории за Россией, включая Крым, в обмен не вывод российских войск из других районов.

Между тем Дональд Трамп, который очень хочет получить это мирное соглашение, может призвать Украину и Европу принять это предложение, на что союзники не согласятся.

Такая ситуация, вероятно, пойдет на руку Путину, ведь Трамп может обвинить Украину в продолжении войны,

По версии WSJ, в таком сценарии США могут прекратить военную и разведывательную помощь Украине, а сам американский президент – полностью выйти из дипломатического процесса, оставив Киев и Москву “один на один” и назвав происходящее “войной Байдена”.

Источник : The Wall Street Journal

