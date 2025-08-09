Генштаб показал, как в Сумской области строят туннели для защиты от дронов

47 отдельная инженерная бригада Сил поддержки ВС Украины продолжает возводить защитные антидроновые туннели на приграничных территориях Сумской области для защиты от атак FPV-дронов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Антидроновые туннели: что известно

Антидроновые туннели — это специально оборудованные конструкции из натянутых сетей, которые позволяют безопасно перемещать личный состав, военную технику, вооружение, раненых, а также гражданский транспорт в прифронтовых районах.

Они создают надежный барьер от дронов-камикадзе.

Наиболее эффективным материалом для постройки таких защитных коридоров является рыболовная сеть, поскольку она прочная и малозаметна для операторов вражеской техники.

Для обустройства укрытия с боковой и верхней защитой необходимо значительное количество сетчатого материала — общая площадь может достигать нескольких тысяч квадратных метров.

— Военные инженеры построили в приграничной зоне десятки километров коридоров, некоторые из которых позволяют движение тралов с техникой, — рассказал капитан Виталий Кособуцкий.

Подобные сооружения также называют «коридорами жизни», поскольку они служат для уменьшения огневого воздействия FPV-дронов.

В современных условиях войны это один из самых эффективных методов обеспечения защищенной логистики, учитывая, что FPV-дроны способны точно поражать цели даже в открытом пространстве.

После возведения такие сооружения требуют регулярного ухода и поддержания в надлежащем состоянии.

К работам привлекается команда из нескольких человек, среди которых есть те, кто отвечает за наблюдение за воздушным пространством.

Военные инженеры работают под охраной для обеспечения безопасности.

Как отмечают в Генштабе, строительство антидроновых туннелей стало критически важным элементом современной оборонной инфраструктуры Украины, учитывая растущую угрозу со стороны дронов для военных колонн и гражданского населения.

