Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Генштаб показал, как в Сумской области строят туннели для защиты от дронов

Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

47 отдельная инженерная бригада Сил поддержки ВС Украины продолжает возводить защитные антидроновые туннели на приграничных территориях Сумской области для защиты от атак FPV-дронов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Антидроновые туннели: что известно

Антидроновые туннели — это специально оборудованные конструкции из натянутых сетей, которые позволяют безопасно перемещать личный состав, военную технику, вооружение, раненых, а также гражданский транспорт в прифронтовых районах.

Они создают надежный барьер от дронов-камикадзе.

Наиболее эффективным материалом для постройки таких защитных коридоров является рыболовная сеть, поскольку она прочная и малозаметна для операторов вражеской техники.

Для обустройства укрытия с боковой и верхней защитой необходимо значительное количество сетчатого материала — общая площадь может достигать нескольких тысяч квадратных метров.

— Военные инженеры построили в приграничной зоне десятки километров коридоров, некоторые из которых позволяют движение тралов с техникой, — рассказал капитан Виталий Кособуцкий.

Подобные сооружения также называют «коридорами жизни», поскольку они служат для уменьшения огневого воздействия FPV-дронов.

В современных условиях войны это один из самых эффективных методов обеспечения защищенной логистики, учитывая, что FPV-дроны способны точно поражать цели даже в открытом пространстве.

После возведения такие сооружения требуют регулярного ухода и поддержания в надлежащем состоянии.

К работам привлекается команда из нескольких человек, среди которых есть те, кто отвечает за наблюдение за воздушным пространством.

Военные инженеры работают под охраной для обеспечения безопасности.

Как отмечают в Генштабе, строительство антидроновых туннелей стало критически важным элементом современной оборонной инфраструктуры Украины, учитывая растущую угрозу со стороны дронов для военных колонн и гражданского населения.

