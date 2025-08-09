Путин предложил режим тишины в воздухе и на море перед встречей с Трампом — The Economist

Российский диктатор Владимир Путин предложил частичный режим тишины накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, которая запланирована на 15 августа.

Почему Путин предложил частичный режим тишины

Как сообщает The Economist со ссылкой на источники, Путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море накануне встречи с Трампом.

По данным источников, российский диктатор якобы намекнул на готовность к более широким договоренностям, которые будут определять, как в конечном итоге может выглядеть соглашение по Украине.

В издании обращают внимание, что позиции Украины, России и США, как и раньше, очень сильно расходятся. В то же время существуют сомнения относительно истинных намерений Путина, пока продолжаются российские обстрелы по Украине.

По информации источников, Путин во время встречи со специальным представителем США Стивом Уиткоффом заявил, что согласится остановить боевые действия только в случае добровольного отвода ВСУ к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Фактически так российский диктатор одержит победу в Украине, которую оккупанты не смогли завоевать на поле боя, отмечают в издании.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский назвал такие условия неприемлемыми.

Реальных гарантий окончания войны в Украине глава Кремля пока не предоставил, отмечают в Киеве, а на фронте российские войска продолжают медленное продвижение, добавили в издании.

