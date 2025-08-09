В Одессе уволили инспектора, который выехал за границу несмотря на запрет
Патрульная полиция Одесской области подтвердила, что правоохранитель, о котором в медиа появилась информация о незаконном пересечении государственной границы, больше не работает в полиции.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Патрульный из Одесской области сбежал за границу: что известно
— Указанный в публикации гражданин сейчас уволен со службы в полиции — с должности инспектора, — говорится в заявлении ведомства.
В полиции уточнили, что во время выезда из Украины он не занимал должность заместителя начальника патрульной полиции Измаила, а лишь временно исполнял эти обязанности в прошлом, задолго до инцидента.
Правоохранители отметили, что экс-патрульный будет отвечать за свои действия в соответствии с действующим законодательством, и призвали медиа и общественность доверять проверенным источникам информации.
Напомним, по данным Госпогранслужбы, с начала 2022 года украинскую границу незаконно пересекли 44,9 тыс. человек, еще почти 30 тыс. человек были задержаны при попытке незаконного пересечения границы.
Органы досудебного расследования возбудили более 7 тыс. уголовных дел, связанных с незаконным пересечением границы. В то же время, реальных приговоров было чуть более 400.