Патрульная полиция Одесской области подтвердила, что правоохранитель, о котором в медиа появилась информация о незаконном пересечении государственной границы, больше не работает в полиции.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Патрульный из Одесской области сбежал за границу: что известно

— Указанный в публикации гражданин сейчас уволен со службы в полиции — с должности инспектора, — говорится в заявлении ведомства.

В полиции уточнили, что во время выезда из Украины он не занимал должность заместителя начальника патрульной полиции Измаила, а лишь временно исполнял эти обязанности в прошлом, задолго до инцидента.

Сейчас смотрят

Правоохранители отметили, что экс-патрульный будет отвечать за свои действия в соответствии с действующим законодательством, и призвали медиа и общественность доверять проверенным источникам информации.

Напомним, по данным Госпогранслужбы, с начала 2022 года украинскую границу незаконно пересекли 44,9 тыс. человек, еще почти 30 тыс. человек были задержаны при попытке незаконного пересечения границы.

Органы досудебного расследования возбудили более 7 тыс. уголовных дел, связанных с незаконным пересечением границы. В то же время, реальных приговоров было чуть более 400.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.