Потери РФ на 9 августа: ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов и 41 артсистему

скільки території Україна втратила в липні,
Фото: Pexels

За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали почти 1000 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага в войне на 9 августа 2025 года

  • личного состава – около 1 062 290 (+940) человек,
  • танков – 11088 (+5) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23103 (+1) ед.,
  • артиллерийских систем – 31273 (+41) ед.,
  • РСЗО – 1456 ед.,
  • средств ПВО – 1204 (+1) ед.,
  • самолетов – 421 ед.,
  • вертолетов – 340 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 315 (+147) ед.,
  • крылатые ракеты – 3555 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводные лодки – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 856 (+125) ед.,
  • специальной техники – 3936 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 263-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

