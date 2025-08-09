Потери РФ на 9 августа: ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов и 41 артсистему

За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали почти 1000 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага в войне на 9 августа 2025 года

личного состава – около 1 062 290 (+940) человек,

танков – 11088 (+5) ед.,

боевых бронированных машин – 23103 (+1) ед.,

артиллерийских систем – 31273 (+41) ед.,

РСЗО – 1456 ед.,

средств ПВО – 1204 (+1) ед.,

самолетов – 421 ед.,

вертолетов – 340 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 315 (+147) ед.,

крылатые ракеты – 3555 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводные лодки – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 57 856 (+125) ед.,

специальной техники – 3936 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 263-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

