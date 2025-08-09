Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 9 августа: ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов и 41 артсистему
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали почти 1000 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага в войне на 9 августа 2025 года
- личного состава – около 1 062 290 (+940) человек,
- танков – 11088 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин – 23103 (+1) ед.,
- артиллерийских систем – 31273 (+41) ед.,
- РСЗО – 1456 ед.,
- средств ПВО – 1204 (+1) ед.,
- самолетов – 421 ед.,
- вертолетов – 340 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 315 (+147) ед.,
- крылатые ракеты – 3555 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводные лодки – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 856 (+125) ед.,
- специальной техники – 3936 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 263-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
