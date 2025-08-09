Как вернуться на службу из СЗЧ: Минобороны напоминает порядок действий

Военнослужащие, самовольно оставившие часть до 10 мая текущего года, могут возобновить службу до 30 августа по упрощенной процедуре через мобильное приложение Армия+.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Процедура занимает всего 5 минут через приложение

Военнослужащий через приложение Армия+ подает рапорт, заполнение которого занимает примерно пять минут.

Сейчас смотрят

Главное управление Военной службы правопорядка получает рапорт и связывается с человеком по контактному номеру телефона для подтверждения данных.

После согласования рапорта военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в выбранный отдел ВСП.

Там оформят документы, сделают предписание или помогут безопасно добраться до одной из резервных воинских частей.

— Командир батальона резерва имеет 72 часа, чтобы возобновить денежные выплаты и социальные гарантии военного, — отмечает Министерство обороны Украины.

После возобновления службы в резервной части можно подать рапорт на смену места службы.

Для этого в приложении на вопрос «Почему хотите сменить часть» нужно выбрать пункт «Возвращаюсь на службу после СЗЧ».

К рапорту прилагается рекомендательное письмо от воинской части, где военнослужащий желает проходить службу, с указанием текущей должности в батальоне резерва.

Также нужно приложить справку о том, что СЗЧ осуществлено впервые.

В Минобороны отмечают, что военные, которые осуществили СЗЧ после 10 мая, смогут вернуться только в ту часть, из которой ушли, а восстановление на службе продлится месяцы.

Упрощенная процедура действует исключительно для тех, кто покинул часть до 10 мая 2025 года.

Напомним, что самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка военнослужащего без уважительных причин, является уголовным преступлением по статье 407 Уголовного кодекса Украины.

Наказание зависит от обстоятельств:

за первое нарушение возможен арест до 10 суток, а за повторное — до 15 суток;

во время сборов предусмотрен штраф от 8 500 до 17 000 грн или арест до 10 суток.

В период особого положения штрафы возрастают до 17–34 тыс. грн, арест — до 15 суток.

Если отсутствие длится более трех суток до месяца, предусмотрено содержание в дисциплинарном батальоне до двух лет или до трех лет лишения свободы.

Отсутствие более 10 суток (или повторное нарушение) наказывается штрафом до 68 тыс. грн, служебными ограничениями или лишением свободы до трех лет.

Отсутствие более месяца — лишение свободы от двух до пяти лет, а в условиях особого периода — от трех до семи лет.

В военное время или в боевой обстановке наказание — от пяти до 10 лет лишения свободы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.