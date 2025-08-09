Сдача Донбасса заставит Украину потерять оборонительный “пояс крепостей” — ISW

Капитуляция Донецкой области как предпосылка для прекращения огня заставит Украину отказаться от своего “пояса крепостей” — главной линии обороны в Донецкой области с 2014 года. Кроме того, Украина не будет иметь никаких гарантий, что боевые действия не возобновятся.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Капитуляция Донецкой области предоставит российской армии чрезвычайно выгодное положение для возобновления атак. А еще РФ избежит кровопролитной борьбы за эту территорию.

“Пояс крепостей” в Донецкой области: из чего состоит

“Пояс крепостей” состоит из четырех крупных городов и нескольких городков и поселков, простирающихся с севера на юг вдоль шоссе H-20 Константиновка-Славянск, с общей довоенной численностью населения более 380 537 человек.

Оборонительная линия имеет длину 50 км.

Славянск и Краматорск образуют северную половину «пояса крепостей» и являются важными логистическими центрами для украинских подразделений.

Сейчас Краматорск является административным центром Донецкой области, ведь сам Донецк оккупирован с 2014 года.

Населенные пункты Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка являются южной частью оборонительного пояса.

ВСУ впервые начали строить оборонительные позиции на этих территориях после того, как выбили врага в апреле 2014 года. Тогда россияне захватили Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

В течение последних 11 лет Украина создавала мощную оборонную инфраструктуру в этих городах и на окраинах.

Атаки Славянска и “пояс крепостей”

Как отмечают аналитики ISW, неудача российских войск вновь захватить Славянск в 2022 году и бои за окружение крепостного пояса говорят об успехе Украины в строительстве этой линии обороны.

Армия РФ пыталась атаковать “пояс крепостей” из Изюма (к северо-западу от Славянска). В марте и апреле 2022 года врагу не удалось добиться успехов к востоку и западу от этого пояса.

Аналитики ISW еще в апреле 2022 года отмечали, что способность России захватить всю Луганскую и Донецкую области будет зависеть от того, смогут ли оккупанты захватить Славянск.

Летом 2022 года россияне пытались взять Славянск, однако без успеха. А осенью 2022 года украинское контрнаступление вытеснило врага из Харьковской области и от Славянска.

Уже весной 2023 года российское командование сосредоточилось на захвате Бахмута и отказалось от наступления на “пояс крепостей”. С лета 2024 года армия РФ снова усилила атаки на оборонительный пояс со стороны Торецка.

