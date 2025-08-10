Карта боевых действий на 10 августа 2025 года – ситуация на фронте

На конец прошедших суток на фронте произошло 118 боевых столкновений.

Враг атаковал Украину шестью ракетами и 91 авиабомбой. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 670 дронов-камикадзе и осуществили 3 069 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 10 августа 2025 года

Потери врага в войне на 10 августа 2025

личного состава – около 1 063 240 (+950) человек,

танков – 11 089 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 23 107 (+4) ед.,

артиллерийских систем – 31 343 (+70) ед.,

РСЗО – 1460 (+4) ед.,

средств ПВО – 1204 ед.,

самолетов – 421 ед.,

вертолетов – 340 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 455 (+140) ед.,

крылатых ракет – 3556 (+1) ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 57 982 (+126) ед.,

специальной техники – 3936 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 264-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.