Штурмы малыми группами: Трегубов рассказал о тактике врага под Покровском

Наибольшая активность российских войск сейчас наблюдается на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях. Противник изменил тактику и начал активно применять малые пехотные группы, пытаясь прорвать оборону Украины.

Об этом 10 августа в эфире Суспильне. Студия рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов.

РФ активизировала пехотные атаки на Восточном фронте: что известно

На Покровском направлении враг привлекает минимум бронетехники, но значительные силы личного состава, особенно на восток и север от города. Малые группы пехоты действуют за счет скорости, незаметности или внезапных проникновений в позиции ВСУ, а после прорыва первой линии пытаются творить хаос в тылу.

Сейчас смотрят

В самом Покровске ситуация контролируемая, но в населенных пунктах вокруг города, в радиусе около 5 км, продолжаются интенсивные бои.

— В город Покровск напрямую они и не идут. Там несколько раз появлялись малые группы, но это именно тот случай, когда появлялись маленькие группы делать малый вред. Там не стоял вопрос о захвате какого-то района, места, или какого-то важного здания, или какой-то точки статического значения. Нет. Там речь шла о том, что залезли там, начали стрелять по украинским дронщикам. Потом пришли украинские силы и их там уничтожили. А вот если говорить о маленьких городках и поселках по периметру города Покровск где-то в зоне 5 км и дальше, вот там сейчас создается значительно больше ада, — сказал Трегубов.

На Лиманском направлении продолжаются активные столкновения в Серебрянском лесничестве. По словам Трегубова, за последние сутки там зафиксировано более 30 боевых контактов, что значительно превышает показатели предыдущих месяцев.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.