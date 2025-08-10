Павел Гвозденко, Заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем Тайфун Национальной гвардии Украины
Александр Мусиенко, Политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат
Андрій Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ
Тяжелая ситуация возле Покровска, поражение 5 самолетов РФ в Саках, анонс встречи Трампа с Путиным: главное за неделю
На прошлой неделе на фронте самой горячей точкой оставалось Покровское направление. Активные бои велись на Торецком, Лиманском и Запорожском направлениях. Армия России нанесла удары по мосту в Херсоне, который ведет к микрорайону Корабел, однако в ВСУ считают высадку оккупантов маловероятной.
Силы обороны Украины нанесли серию ударов по целям в России и временно оккупированном Крыму. Поражены нефтеперерабатывающие заводы, склады топлива, военная техника, а также пять самолетов на аэродроме Саки.
РФ атаковала компрессорную станцию в Одесской области, которая является частью Трансбалканского газопровода, по которому транспортируется газ из США и Азербайджана. Союзники запустили новый механизм помощи Украине PURL, первый пакет которого профинансировали Нидерланды, Швеция, Норвегия и Дания.
Президент США Дональд Трамп после завершения установленного им дедлайна анонсировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Президент Владимир Зеленский после этого подтвердил, что Украина не пойдет на территориальные уступки.
Факты ICTV выяснили, как менялась ситуация на фронте в Украине с 1 до 8 августа, на каких направлениях российские войска оказывали наибольшее давление в течение недели и какие важные события произошли в мире.
- Ситуация на фронте за последнюю неделю
- Операции Украины в РФ и оккупированном Крыму
- Удар по компрессорной станции в Одесской области
- Помощь Украине от союзников по новому механизму
- Дедлайн Трампа для Путина и анонс встречи на Аляске
Ситуация на фронте за последнюю неделю
По информации Генерального штаба ВСУ, оккупанты проводят наступательные действия к северо-востоку от Покровска Донецкой области, но российские солдаты там находят только свою смерть.
В Генштабе подчеркнули, что сдерживают армию РФ вокруг Покровско-Мирноградской агломерации, где противник уже более года безрезультатно пытается вытеснить оттуда ВСУ.
В целом на Покровском направлении оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских защитников в районах населенных пунктов Зверовое, Владимировка, Родинское, Червоный Лиман, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Угол, в направлении Казацкого, Дорожного, Новопавловки.
Спикер ОСГВ Днепр Виктор Трегубов подчеркнул, что ситуация на Покровском направлении является самой тяжелой за последний год. По его словам, оккупанты пытаются наступать с двух направлений, отрезать город с двух направлений одновременно — с юго-запада и с северо-востока, чтобы осложнить логистику для ВСУ.
Как отмечают в Генштабе, на Торецком направлении российские войска в течение недели осуществляли атаки в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр, в сторону Плещеевки и Белой Горы.
На Лиманском направлении армия РФ не оставляла попыток атаковать шесть раз вблизи Карповки, в направлении населенных пунктов Григоровка, Серебрянка и Шандриголове, отмечают в Генштабе ВСУ.
На Новопавловском направлении РФ не оставляла попыток продвигаться возле Вольного Поля, Малиевки, Темировки, в сторону населенных пунктов Ольговское, Искра, Александроград, Зеленый Гай, Филия, Комышуваха и Толстой.
Заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем Тайфун Национальной гвардии Украины Павел Гвозденко заявил Факты ICTV, что в последние недели ситуация на Запорожском направлении остается достаточно динамичной.
Локальные штурмовые действия со стороны противника продолжаются. Преимущественно войска РФ обстреливают Беленькое, Новоалександровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, сказал он.
— Именно эти населенные пункты сейчас подвергаются наибольшей ударной нагрузке — от авиаударов, артиллерии, штурмовых дронов и постоянного огневого давления. Мы фиксируем попытки врага вести разведку боем, тестировать устойчивость наших позиций, время от времени продвигаться пехотными группами с бронетехникой под прикрытием плотного артиллерийского огня, — подчеркнул Гвозденко.
Эффективность этих действий остается низкой — украинская оборона хорошо организована, динамичная и гибкая. Силы обороны не просто сдерживают атаки, а наносят противнику существенные потери каждый раз, когда он пытается наступать, утверждает заместитель командира. Высокой остается интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов и применение авиации, в частности планирующих авиабомб.
— Но благодаря мобильности, грамотному маскированию и глубокому взаимодействию между подразделениями мы успешно держим линию и не даем врагу закрепиться. Бесспорно, наиболее эффективным и массовым средством в современной войне остаются FPV-дроны, — сказал Гвозденко.
По его словам, в 2025 году наблюдается серьезный технологический прорыв в этой сфере:
- на поле боя активно применяются FPV-дроны с управлением через оптоволоконный кабель, что обеспечивает защиту от РЭБ;
- появились дроны с элементами искусственного интеллекта, а также “беспилотники-матки”, которые доставляют на себе несколько FPV-дронов и выпускают их по мере приближения к целям.
Широко используются тяжелые дроны-бомбардировщики и ударные самолеты-камикадзе, которые могут нести значительную боевую нагрузку. Разведка и корректировка огня осуществляется как дронами самолетного типа, так и классическими коптерами — такими как Mavic, Matrice или Autel, подчеркнул украинский военнослужащий.
Он обратил внимание, что дроны сегодня выполняют критически важные задачи на передовой. Они не только уничтожают цели, но и:
- осуществляют точечные ночные удары;
- перехватывают вражеские дроны;
- обеспечивают логистику — доставку медикаментов, воды и боекомплекта.
— Тактика их использования существенно усложнилась — все чаще применяются комбинированные удары, дроны действуют группами, синхронно с артиллерией или другими экипажами. Война уже стала войной беспилотных систем — и в воздухе, и на земле, — убежден Гвозденко.
Однако враг также чрезвычайно активно применяет дроны на всех уровнях — от стратегического до тактического. Это включает разведку, корректировку артиллерийского огня, удары FPV-дронами и дронами-камикадзе. Массовость и агрессивность применения — беспрецедентные, утверждает заместитель командира ОТ БССН Тайфун.
По словам Гвозденко, у российских войск налажено мощное производство, в частности FPV-дронов, поэтому украинские защитники постоянно видят результаты этой индустриализации на фронте.
Особую угрозу представляют:
- ночные FPV-дроны с тепловизионной оптикой — затрудняют ночную работу подразделений;
- дроны в засадах — враг научился ждать с ударом в самый неожиданный момент;
- самолеты-камикадзе типа Молния с боевой частью до 9 кг;
- Shahed — ранее преимущественно стратегическое оружие, но теперь активно используются и на тактическом уровне.
— Мы не только защищаемся, но и активно противодействуем — работают FPV-перехватчики, мобильные группы радиоэлектронной борьбы, наращиваются возможности нашей ПВО на малых высотах. Это постоянное противостояние в воздухе — и в этом противостоянии интеллект, креативность и адаптивность имеют не меньшее значение, чем техника, — считает он.
Заместитель командира ОТ БССН Тайфун не сомневается, что внедрение боевых наземных роботизированных платформ — это не далекое будущее, а настоящее. Это практическая необходимость, которая уже реализуется на поле боя.
— Мы рискуем жизнью саперов, операторов ПТРК и ПЗРК, выполняя задачи в зоне действия вражеских дронов и артиллерии. Если эти функции могут выполнить беспилотные машины — их нужно применять, — убежден он.
Как отметил Гвозденко, уже есть положительный опыт использования таких систем — наземные роботы, которые перевозят боекомплект, эвакуируют раненых, несут пулеметы, гранатометы или даже ПЗРК. Они позволяют действовать точечно, автономно и без риска для личного состава. Особенно в условиях дронового наблюдения, когда каждый выход из укрытия — это опасность.
По его мнению, в сфере беспилотных технологий в ближайшее время решающее значение будут иметь:
- автономные дроны с искусственным интеллектом;
- рои FPV-дронов, действующие координированно по единому алгоритму;
- дроны-перехватчики, специально созданные для борьбы с вражескими БпЛА;
- автономные дроны-камикадзе, способные действовать даже без связи с оператором, в условиях РЭБ;
- электромагнитные системы поражения, выводящие из строя электронику противника без физического контакта;
- лазерные системы ПВО.
— Будущее — за системным подходом. Только полная интеграция дронов, наземной робототехники, систем ПВО, РЭБ и специализированных команд управления позволит достичь преимущества над многочисленным и хорошо оснащенным, но часто шаблонно действующим врагом. В войне будущего побеждает не только тот, у кого больше оружия, а тот, кто мыслит и действует быстрее, используя при этом максимально современные и относительно недорогие технологии, — подчеркнул Павел Гвозденко.
Кроме этого, российские войска усилили обстрелы по Херсону и нанесли удары по мосту, ведущему к микрорайону Корабел. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал жителей Острова эвакуироваться в другие районы.
Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин считает очень сомнительной возможность высадки оккупантов в Корабельном районе Херсона. По его словам, тогда россияне должны преодолеть несколько водных проток, но Силы обороны предотвращают такие действия оккупантов.
Как утверждает Волошин, украинские защитники работают по всем штурмовым и форсирующим группам, которые войска РФ пытаются запустить на берег.
Операции Украины в РФ и оккупированном Крыму
В течение последней недели Силы обороны Украины нанесли успешные удары по ряду важных объектов на территории России.
По информации Генерального штаба ВСУ, в ночь на 2 августа произошло попадание по Рязанскому и Новокуйбешевскому нефтеперерабатывающим заводам, атакована база горюче-смазочных материалов Анна нефтепродукт в Воронежской области России.
Удар также понесло предприятие АО Пензское производственное объединение Электроприбор, занимающееся изготовлением защищенных телекоммуникационных систем, средств криптографической связи и печатных плат, которые используются в военной технике.
В эту ночь целью украинских дальнобойных дронов стал военный аэродром Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, в результате чего были поражены места хранения и запуска Shahed, которые атакуют Украину, сообщили в СБУ.
В ночь на 3 августа ударные беспилотники атаковали Нижегородскую область. Как стало известно, под прицелом дронов оказался нефтеперерабатывающий завод в Кстово, после чего вспыхнул масштабный пожар на НПЗ.
В ту же ночь удалось парализовать работу местного аэропорта Сочи, где размещалась армейская авиация, благодаря поражению топливно-заправочного комплекса.
Вечером 4 августа в Силах беспилотных систем ВСУ официально подтвердили атаку на нефтебазу Роснефть-Кубаньнефтепродукт в российском Адлере.
В ночь на 5 августа в Ростовской области РФ вспыхнул пожар на территории железнодорожной станции Тацинская после удара дронами. Вскоре беспилотники во второй раз за сутки атаковали станцию, на которой размещались грузовые цистерны.
Через два дня, 7 августа, загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России после атаки ударных дронов.
Кроме операций на территории России, Силы обороны Украины на этой неделе отличились во временно оккупированном Крыму.
В ночь на 4 августа в результате атаки дронами были поражены пять истребителей на аэродроме Саки, который является ключевой авиабазой РФ для операций в Черном море. В СБУ сообщили, что уничтожен самолет Су-30СМ, один — поврежден, еще три Су-24 попали под удар.
Ночью 7 августа дроны Главного управления разведки Минобороны Украины успешно поразили вражеский десантный катер и уничтожили несколько российских радиолокационных станций на Крымском полуострове.
После встречи с военными президент Владимир Зеленский заявил, что Украина определила приоритеты для ударов по территории России. Глава государства согласовал некоторые операции Службы безопасности Украины по итогам разговора с главой СБУ Василием Малюком.
Удар по компрессорной станции в Одесской области
В ночь на 6 августа Россия осуществила прицельную атаку на компрессорную станцию Оператора ГТС Украины, расположенную в Одесской области вблизи границы с Румынией, сообщило Министерство энергетики.
Эта станция является важным звеном газотранспортного маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими подземными хранилищами газа через Трансбалканский газопровод.
Этот маршрут обеспечивает поступление газа с юга, проходя по территориям Турции, Болгарии, Румынии и Молдовы в Украину. Именно по этому пути уже транспортировался сжиженный природный газ из США и пробные объемы газа из Азербайджана.
Атака была осуществлена десятками российских ударных беспилотников, которые нанесли ущерб оборудованию, обеспечивающему эти поставки.
По словам министра энергетики Светланы Гринчук, эта атака является преднамеренным ударом по гражданской энергетической инфраструктуре, направленным против сотрудничества Украины с Азербайджаном, США и европейскими государствами.
По ее мнению, если мир позволит России безнаказанно уничтожать энергетическую инфраструктуру и газовые маршруты, то ни один объект в Европе не может считаться защищенным. Безнаказанность только усиливает террористические действия, убеждена Гринчук.
Она отметила, что масштабная атака на критически важную компрессорную станцию должна стать сигналом для Европы, которая намерена к 2027 году полностью отказаться от российского газа. По ее словам, Москва будет делать все возможное, чтобы подорвать энергетическую независимость европейских стран и уничтожить альтернативные пути поставок.
Помощь Украине от союзников по новому механизму
США и НАТО запустили новый формат поддержки Украины — инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, этот механизм предусматривает создание списка необходимого вооружения и боеприпасов на основании запросов Украины, согласованных с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR).
Помощь будет предоставляться регулярно в виде новых пакетов через добровольные взносы. Координация поставок будет осуществляться НАТО, в частности через существующие структуры, такие как NSATU (NATO Security Assistance and Training to Ukraine).
Финансирование первого пакета помощи обеспечили Нидерланды — речь идет о €500 млн, которые направят на приобретение американского вооружения, включая ракеты для систем Patriot.
Кроме того, Швеция, Норвегия и Дания (три страны НАТО) выделили на поддержку инициативы $486 млн.
Дедлайн Трампа для Путина и анонс встречи на Аляске
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении нескольких возможных форматов переговоров для достижения мира — двух двусторонних и одного трехстороннего.
Он подчеркнул, что Киев готов к встречам и ожидает аналогичной готовности от Москвы, ведь пришло время завершать войну.
6 августа спецпредставитель США Стив Уиткофф провел в Кремле переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным — за два дня до истечения срока, который президент США Дональд Трамп отвел для заключения мирного соглашения или введения новых санкций.
Уже 8 августа Трамп объявил о предстоящей встрече с Путиным на Аляске 15 августа, однако дополнительных ограничений против России Вашингтон пока не вводил. В то же время президент США заявил, что в соглашении по Украине якобы стоит ожидать обмен территориями.
Руководитель Центра военно-правовых исследований, военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко заявил, что действительно украинское государство подходит к очень сложному и непростому выбору.
— Украинский народ оказывает сопротивление. Конечно, что украинскому народу принимать решение. Об этом четко заявил верховный главнокомандующий ВСУ президент Украины Владимир Зеленский, который сказал о том, что не будет никаких территориальных уступок. Украина не отдает территории, и ответ на это все есть в украинской Конституции, — отметил он.
По мнению Мусиенко, трудно и сложно представить принятие решения о каких-либо территориальных уступках, даже теоретических, без проведения всенародного референдума. Он отметил, что практически нереально организовать его в условиях военного положения.
— Надо понимать, что есть такие реалии, обойти их довольно сложно. Август будет для нас очень сложным и непростым. В частности, из-за того, что усилится давление не только агрессора, который продолжает обстрелы. И не только из-за того, что враг будет сеять террор и давить на фронте, пытаясь продвинуться дальше. Ситуация сложная, — предположил эксперт.
Мусиенко отметил, что ход событий для Украины будет осложняться тем, что, скорее всего, стоит ожидать, что американская помощь может быть приостановлена.
— Напомните мне, пожалуйста, в который раз Трамп спасает Путина? Они же спасают Россию, потому что прекращение огня Путину нужно не меньше, чем Украине, — убежден он.
По словам Мусиенко, когда говорят о том, что Россия сильная и может прорываться, то во многом это только картинка. Сейчас ситуация ухудшается для России в экономике, доходы от продажи нефти и газа упали на 28% по сравнению с 2024 годом. По его словам, инфляция растет, Центробанк РФ не справляется, также фиксируется экономический спад.
Он обратил внимание, что Индия постепенно отказывается от торговли с Россией, вместо этого ведет переговоры об увеличении закупок вооружений в США.
— Россия несет потери большими темпами. Их очень беспокоят наши Deep Strike. Удары по российской территории, особенно по НПЗ, военной промышленности, другим объектам и диверсии, которые происходят на территории РФ. Это все так или иначе ведет к ослаблению врага. В определенном смысле сейчас Путину это нужно не меньше, — убежден Мусиенко.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко обратил внимание, что Путин продолжает делать вид, будто он может говорить об Украине без Украины. Точно так же в один прекрасный день российский диктатор будет считать, что может говорить о Балтии без Балтии — это способ мышления, убежден Коваленко.
— Но Россия — это уже давно страна ограниченной субъектности, полностью зависимая от продажи энергоресурсов на Глобальный юг, от оружия и боеприпасов КНДР, чужих технологий и схем по обходу санкций, — подчеркнул он.
По мнению Коваленко, такие точно не являются равными ни США, ни Китаю, и гарантированно не решают ничего на постсоветском пространстве, в Европе, на Кавказе или Ближнем Востоке.
В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации назвал жалким желание Путина сделать мир, в котором Европа решает вопросы региона не только с США, но и с Российской Федерацией.