Тяжелая ситуация возле Покровска, поражение 5 самолетов РФ в Саках, анонс встречи Трампа с Путиным: главное за неделю

Заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем Тайфун Национальной гвардии Украины Павел Гвозденко заявил Факты ICTV, что в последние недели ситуация на Запорожском направлении остается достаточно динамичной.

Локальные штурмовые действия со стороны противника продолжаются. Преимущественно войска РФ обстреливают Беленькое, Новоалександровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, сказал он.

— Именно эти населенные пункты сейчас подвергаются наибольшей ударной нагрузке — от авиаударов, артиллерии, штурмовых дронов и постоянного огневого давления. Мы фиксируем попытки врага вести разведку боем, тестировать устойчивость наших позиций, время от времени продвигаться пехотными группами с бронетехникой под прикрытием плотного артиллерийского огня, — подчеркнул Гвозденко.

Эффективность этих действий остается низкой — украинская оборона хорошо организована, динамичная и гибкая. Силы обороны не просто сдерживают атаки, а наносят противнику существенные потери каждый раз, когда он пытается наступать, утверждает заместитель командира. Высокой остается интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов и применение авиации, в частности планирующих авиабомб.

— Но благодаря мобильности, грамотному маскированию и глубокому взаимодействию между подразделениями мы успешно держим линию и не даем врагу закрепиться. Бесспорно, наиболее эффективным и массовым средством в современной войне остаются FPV-дроны, — сказал Гвозденко.

По его словам, в 2025 году наблюдается серьезный технологический прорыв в этой сфере:

на поле боя активно применяются FPV-дроны с управлением через оптоволоконный кабель, что обеспечивает защиту от РЭБ;

появились дроны с элементами искусственного интеллекта, а также “беспилотники-матки”, которые доставляют на себе несколько FPV-дронов и выпускают их по мере приближения к целям.

Широко используются тяжелые дроны-бомбардировщики и ударные самолеты-камикадзе, которые могут нести значительную боевую нагрузку. Разведка и корректировка огня осуществляется как дронами самолетного типа, так и классическими коптерами — такими как Mavic, Matrice или Autel, подчеркнул украинский военнослужащий.

Он обратил внимание, что дроны сегодня выполняют критически важные задачи на передовой. Они не только уничтожают цели, но и:

осуществляют точечные ночные удары;

перехватывают вражеские дроны;

обеспечивают логистику — доставку медикаментов, воды и боекомплекта.

— Тактика их использования существенно усложнилась — все чаще применяются комбинированные удары, дроны действуют группами, синхронно с артиллерией или другими экипажами. Война уже стала войной беспилотных систем — и в воздухе, и на земле, — убежден Гвозденко.

Однако враг также чрезвычайно активно применяет дроны на всех уровнях — от стратегического до тактического. Это включает разведку, корректировку артиллерийского огня, удары FPV-дронами и дронами-камикадзе. Массовость и агрессивность применения — беспрецедентные, утверждает заместитель командира ОТ БССН Тайфун.

По словам Гвозденко, у российских войск налажено мощное производство, в частности FPV-дронов, поэтому украинские защитники постоянно видят результаты этой индустриализации на фронте.

Особую угрозу представляют:

ночные FPV-дроны с тепловизионной оптикой — затрудняют ночную работу подразделений;

дроны в засадах — враг научился ждать с ударом в самый неожиданный момент;

самолеты-камикадзе типа Молния с боевой частью до 9 кг;

Shahed — ранее преимущественно стратегическое оружие, но теперь активно используются и на тактическом уровне.

— Мы не только защищаемся, но и активно противодействуем — работают FPV-перехватчики, мобильные группы радиоэлектронной борьбы, наращиваются возможности нашей ПВО на малых высотах. Это постоянное противостояние в воздухе — и в этом противостоянии интеллект, креативность и адаптивность имеют не меньшее значение, чем техника, — считает он.

Заместитель командира ОТ БССН Тайфун не сомневается, что внедрение боевых наземных роботизированных платформ — это не далекое будущее, а настоящее. Это практическая необходимость, которая уже реализуется на поле боя.

— Мы рискуем жизнью саперов, операторов ПТРК и ПЗРК, выполняя задачи в зоне действия вражеских дронов и артиллерии. Если эти функции могут выполнить беспилотные машины — их нужно применять, — убежден он.

Как отметил Гвозденко, уже есть положительный опыт использования таких систем — наземные роботы, которые перевозят боекомплект, эвакуируют раненых, несут пулеметы, гранатометы или даже ПЗРК. Они позволяют действовать точечно, автономно и без риска для личного состава. Особенно в условиях дронового наблюдения, когда каждый выход из укрытия — это опасность.

По его мнению, в сфере беспилотных технологий в ближайшее время решающее значение будут иметь:

автономные дроны с искусственным интеллектом;

рои FPV-дронов, действующие координированно по единому алгоритму;

дроны-перехватчики, специально созданные для борьбы с вражескими БпЛА;

автономные дроны-камикадзе, способные действовать даже без связи с оператором, в условиях РЭБ;

электромагнитные системы поражения, выводящие из строя электронику противника без физического контакта;

лазерные системы ПВО.

— Будущее — за системным подходом. Только полная интеграция дронов, наземной робототехники, систем ПВО, РЭБ и специализированных команд управления позволит достичь преимущества над многочисленным и хорошо оснащенным, но часто шаблонно действующим врагом. В войне будущего побеждает не только тот, у кого больше оружия, а тот, кто мыслит и действует быстрее, используя при этом максимально современные и относительно недорогие технологии, — подчеркнул Павел Гвозденко.

Кроме этого, российские войска усилили обстрелы по Херсону и нанесли удары по мосту, ведущему к микрорайону Корабел. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал жителей Острова эвакуироваться в другие районы.