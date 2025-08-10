Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 10 августа: за сутки минус 950 оккупантов и 79 единиц тяжелой техники
Потери врага в войне на 10 августа 2025
- личного состава – около 1 063 240 (+950) человек,
- танков – 11 089 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 107 (+4) ед.,
- артиллерийских систем – 31 343 (+70) ед.,
- РСЗО – 1460 (+4) ед.,
- средств ПВО – 1204 ед.,
- самолетов – 421 ед.,
- вертолетов – 340 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 455 (+140) ед.,
- крылатых ракет – 3556 (+1) ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 982 (+126) ед.,
- специальной техники – 3936 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 264-е сутки.
Источник: Генштаб ВСУ
