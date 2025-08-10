Укр Рус
Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.

Потери РФ на 10 августа: за сутки минус 950 оккупантов и 79 единиц тяжелой техники

російські танки
Фото: Getty Images

Потери врага в войне на 10 августа 2025

  • личного состава – около 1 063 240 (+950) человек,
  • танков – 11 089 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 107 (+4) ед.,
  • артиллерийских систем – 31 343 (+70) ед.,
  • РСЗО – 1460 (+4) ед.,
  • средств ПВО – 1204 ед.,
  • самолетов – 421 ед.,
  • вертолетов – 340 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 455 (+140) ед.,
  • крылатых ракет – 3556 (+1) ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 982 (+126) ед.,
  • специальной техники – 3936 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 264-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФ
