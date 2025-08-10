Никакие дедлайны не работают, РФ не хочет прекращать убийства – Зеленский

Главное В Запорожье после ударов РФ оказывается помощь раненым

Зеленский настаивает на санкцияз против России

Переговоры с лидерами Швеции, Казахстана, Франции и Азербайджана

Успехи ВСУ в Сумской области и на Покровском направлении

В Запорожье медики, спасатели и другие экстренные службы помогают людям после удара россиян авиабомбами. Враг бил по жилым кварталам, автовокзалу, клинике. Раненые получат необходимую помощь.

Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Россия не делает шагов к миру – нужны санкции

— Сегодня россияне по всему периметру фронта, в прифронтовых общинах, в приграничных городах, наших селах – они снова продолжили забирать жизни. Никакие дедлайны, никакие ожидания от них не работают – они не хотят прекращать убийства. Единственное, что они ищут, – это способ убить Украину, – подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина и партнеры “четко понимают угрозы”, потому что Россия не делает ни одного реального шага к миру.

— Поэтому нужны санкции, нужно давление. Нужна сила – сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, нужно останавливать ее экономику, — отметил Зеленский.

Переговоры с партнерами

По его словам, происходят постоянные контакты с партнерами, со всеми, “кто уважает международное право”. В частности, сегодня были разговоры с премьер-министром Швеции, президентом Казахстана, президентом Азербайджана, президентом Франции.

— Четкая поддержка нашей независимости, нашего суверенитета, территориальной целостности Украины. Надо как можно быстрее завершить войну честным миром. Честный мир нужен, — подчеркнул президент.

Зеленский отметил сотрудничество с Азербайджаном. Сегодня состоялся разговор с президентом Алиевым о российских ударах по энергетическим объектам, которые связывают Украину и Азербайджан.

Глава государства подчеркнул — очевидно, что эти удары — целенаправленные.

— И не только по этим объектам, но и по нашему сотрудничеству. Для меня особенно ценно, что президент Азербайджана заверил… что мы продолжим сотрудничество несмотря на любые вызовы, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что каждый день происходит сотрудничество с США, чтобы достичь настоящего мира. Важно не допустить, чтобы Россия ввела в заблуждение Америку.

— Благодарен за решимость президента Трампа, направленную на прекращение смертей в этой войне. Ежедневно гибнут люди, и единственная причина этого — стремление Путина продолжать войну и манипулировать каждым, с кем он взаимодействует, — добавил президент.

Доклад главнокомандующего Сырского

Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского, в частности о ситуации в Сумской области.

— Продолжаем вытеснять российские силы с нашей земли. Есть нужные результаты. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, которые защищают Украину, — нашу Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Луганскую области, наше Запорожье, нашу, нашу Херсонскую область, — сказал президент.

За успешные действия в Сумской области отмечаю 33-й и 225-й отдельные штурмовые полки и воинов Сил специальных операций.

За стойкость и уничтожение оккупантов на важном и сложном Покровском направлении – 14-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии, 155-ю отдельную механизированную бригаду, 1-й штурмовой полк, 2-й батальон 92-й отдельной штурмовой бригады и аэромобильный батальон Семдесятдевятки.

