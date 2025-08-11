Согласно закону Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании (статья 26) пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного человеком страхового стажа и составляет 60, 63 и 65 лет.

Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию по возрасту, увеличивается на год. Так с 1 января по 31 декабря 2025 года право выйти на пенсию в 60 лет имеют люди, у которых страховой стаж составляет не менее 32 лет. В 63 года смогут выйти на пенсию украинцы со стажем от 22 до 32 лет, а в 65 лет те, кто имеет 15-22 года стажа.

Если у человека к моменту достижения пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту позже. Но есть некоторые категории лиц, которые могут выйти на пенсию раньше.

Кто имеет право на досрочный выход на пенсию в Украине в 2025 году и при каких условиях это происходит — читайте на Фактах ICTV.

Досрочный выход на пенсию: кого касается

Закон Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании предусматривает досрочный выход на пенсию для определенной категории лиц. Рассмотрим, кто имеет право на досрочный выход на пенсию в 2024 году.

Такое право имеют:

военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, принимавшие участие в боевых действиях;

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Украины или при выполнении других служебных обязанностей, или лица, получившие заболевания, связанные с пребыванием на фронте;

люди с инвалидностью по зрению I группы — слепые и люди с инвалидностью с детства I группы (но не ранее чем за 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста) при наличии у мужчин не менее 15 лет страхового стажа и не менее 10 лет страхового стажа у женщин;

женщины, родившие пятерых и более детей;

матери детей с инвалидностью с детства, которые воспитали их до восьмилетнего возраста, также имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту, но не ранее чем за 5 лет до достижения пенсионного возраста;

сотрудники, с которыми был расторгнут трудовой договор по инициативе собственника (уполномоченного им органа) из-за изменений в организации производства и труда, включая реорганизацию, перепрофилирование, ликвидацию предприятий, учреждений, организаций, сокращение численности или штата работников за 1,5 года до установленного законодательством пенсионного возраста при условии регистрации лиц в Государственной службе занятости и отсутствии надлежащей для них работы;

сотрудники предпенсионного возраста, трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с несоответствием работника занимаемой должности по состоянию здоровья (за полтора года до установленного законодательством пенсионного возраста).

Досрочный выход на пенсию возможен для работников, устроенных на полный рабочий день и занятых на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда.

На льготных условиях имеют право на пенсию по возрасту, независимо от места последней работы, работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (по списку № 1 и по результатам аттестации рабочих мест) по достижении 50 лет и при стаже работы:

у мужчин — от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

у женщин — от 15 лет 6 месяцев до 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

Если работник не имеет указанного выше стажа работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, но имеет не менее половины стажа на указанных работах, пенсия на льготных условиях назначаются с уменьшением пенсионного возраста:

мужчинам на 1 год за каждый год такой работы;

женщинам на 1 год 4 месяца за каждый год такой работы.

На других работах с вредными и тяжелыми условиями труда (по списку № 2 и по результатам аттестации рабочих мест после достижения 55 лет) и при стаже работы:

у мужчин — от 25 лет 6 месяцев до 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

у женщин — от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Порядок применения списков утвержден приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 18.11.2005 № 383.

Условия досрочного выхода на пенсию участников боевых действий

Возраст выхода УБД на досрочную пенсию:

мужчины — по достижении 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет; женщины — по достижении 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Право на назначение пенсии по возрасту со снижением пенсионного возраста имеют военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейские, принимавшие участие:

в боевых действиях;

в антитеррористических операциях в районах их проведения;

в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии России в Луганской и Донецкой областях;

в случае непосредственного участия в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Пенсионный фонд Украины

