На фронте погиб художник и военный Давид Чичкан

На фронте погив украинский художник Давид Чичкан. Он получил ранение 8 августа, когда отражал атаку российской пехоты на Запорожском направлении. На следующее утро его не стало.

На войне погиб художник Давид Чичкан

— Военнослужащий получил ранение, отражая штурм российской пехоты на Запорожском направлении. На следующее утро его сердце остановилось. Давиду было 39 лет, — сообщили в Комитете гуманитарной и информационной политики.

Друзья и коллеги по службе вспоминают Давида как человека, который ответственно относился к любой задаче, которую необходимо было выполнить. Он никогда не прятался за чужими спинами или собственным социальным статусом.

Всегда открытый и искренний, Давид часто делился с побратимами и посестрами глубокими размышлениями о политике, этике и вопросах социальной справедливости.

— Давид создавал вокруг себя уникальную атмосферу и быстро умел находить подход к людям любых взглядов и систем морали, оставаясь верным собственным убеждениям. Считал, что настоящие анархисты должны делить самые тяжелые трудности, которые переживает их народ. Его гибель — огромная потеря для нас, — говорится в сообщении.

Что известно о Давиде Чичкане

Давид Чичкан родился в 1986 году в семье художников Ильи Чичкана и Татьяны Ильяховой. Давид — правнук Леонида Чичкана, советского художника-соцреалиста.

Он последовательно развивал собственную художественную практику, направленную на социальную и политическую критику.

Он рассматривал искусство как инструмент для перемен и поддержки рабочих классов. Свое творческое призвание описывал просто — он был «рисовальщиком», который создавал искусство в первую очередь для рабочих.

Давид работал в различных медиа: графика, плакат, живопись, уличное искусство, перформанс и текст.

Несмотря на то, что Давид не имел высшего художественного образования, он оставил весомый след в таких техниках, как графика, живопись, стрит-арт и перформанс.

Чичкан был анархо-синдикалистом. Он выступал за децентрализацию и солидарность.

Из-за политических взглядов выставки Давида Чичкана неоднократно становились объектом цензуры и вандализма.

Его выставка Утраченная возможность 2017 года была посвящена войне и событиям после Майдана в Украине. Экспозиция открылась 2 февраля, однако уже 7 февраля неизвестные лица разгромили работы и повредили выставочные материалы.

Утраченная возможность была повторно открыта 12 февраля.

Фото: Комитет гуманитарной и информационной политики

