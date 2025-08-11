Оккупанты возобновили механизированные штурмы на юге Запорожской области — Волошин

Главное 10 августа россияне на бронетехнике пытались штурмовать позиции ВСУ в направлении Малой Токмачки.

Подразделения Сил обороны успешно отразили вражескую атаку, ликвидировав более 30 российских военных.

10 августа враг штурмовал позиции Сил обороны в направлении Новоданиловки.

11 августа враг продолжил свои атаки.

Россияне увеличили количество ударов FPV-дронами и неуправляемыми ракетами.

Российские оккупационные войска возобновили штурмы с использованием бронированной техники и мотоциклов в Запорожской области, в частности в направлении населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина.

Возобновление штурмов на юге Запорожской области

По словам Волошина, прошедшие сутки на южном направлении были довольно напряженными, поскольку россияне пытались штурмовать на танках и бронетехнике в направлении населенного пункта Малая Токмачка.

— А также враг возобновил штурмы с применением мотоциклов. Привлекались танк, БМП, другие бронемашины, четыре багги и мотоциклы, а также несколько десятков личного состава, — отметил спикер.

Украинские подразделения успешно отбили вражескую атаку: уничтожили танк, четыре багги и мотоцикл, повредили боевые машины, а также ликвидировали более 30 человек живой силы противника.

Кроме того, в зоне ответственности Силы обороны уничтожили ЗРК Бук.

Штурмы врага возле Новоданиловки

По словам Владислава Волошина, 10 августа после восьми часов вечера россияне на мотоциклах с трех направлений пытались штурмовать позиции ВСУ возле Новоданиловки.

— На юге нескольких недель противник не применял бронетехнику, очень редко применял мотоциклы, а вчера и сегодня он применяет и бронетехнику, и мотоциклы, и багги, в частности в направлении Малой Токмачки и Новоданиловки. Кроме того, в Малой Токмачке противник применял бронетехнику еще и под прикрытием штурмовой авиации, – рассказал Волошин.

В понедельник, 11 августа, российские военные снова пытаются штурмовать на мотоциклах в направлении Новоандреевки.

По словам спикера Владислава Волошина, захватчики на 36% увеличили количество штурмов.

Рекордные удары дронами, артиллерией и авиацией

По словам Волошина, за прошедшие сутки зафиксировано рекордное количество использования врагом дронов-камикадзе — 715 ударов: в Херсонской области — 365, в Запорожской — 342.

Также военные зафиксировали наибольшее за последнее время количество артобстрелов — 263 (враг использовал 1 250 боеприпасов).

Владислав Волошин рассказал, что на 30% увеличилось количество ударов FPV-дронами и на 24% враг увеличил количество применений неуправляемых авиационных ракет.

— Например, вчера было 670 (FPV-дронов, — Ред.), за эти сутки — уже 715, а до этого мы насчитывали примерно 370-400 дронов, — добавил Волошин.

Также зафиксировано 57 обстрелов (артиллерия, FPV-дроны, сбросы) населенных пунктов — наибольшее количество за последнее время. Только по Херсону было 10 ударов, из которых пять — это артиллерия.

А по населенному пункту Выщетарасовка в Запорожье враг наносил удары 19 раз.

Источник : Укринформ

