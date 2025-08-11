По 7 млн боевым батальонам и упрощенное списание имущества: Сырский о решении Ставки

Вооруженные силы Украины получат дополнительное финансирование из государственного бюджета. Каждая бригада получит по 7 млн грн на каждый батальон, непосредственно участвующий в боевых действиях.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время очередного заседания Ставки.

Увеличение финансирования Вооруженных сил

— Наши боевые подразделения станут сильнее, получив дополнительные средства из государственного бюджета. По поручению президента, каждая бригада получит плюс 7 млн грн на каждый батальон, участвующий в боевых действиях, – заявил он.

Сырский подчеркнул, что в армии также будет сокращаться лишняя бюрократия.

Сейчас смотрят

В частности, будет усовершенствована и упрощена процедура награждения военных, заслуживших высшие награды.

На Ставке также согласовали необходимость сокращения и цифровизации процесса списания имущества. В ближайшее время правительство должно внести изменения в соответствующие нормативные документы.

Главнокомандующий доложил о текущей оперативной ситуации на фронте.

— Трудно. Но противника сдерживаем. На Сумском направлении ведем активные действия и имеем определенные успехи в продвижении вперед, в освобождении украинской земли, – отметил Сырский.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 11 августа, состоялось заседание Ставки, на котором, в частности, рассмотрели вопросы финансирования бригад и приобретения необходимой техники для военных.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.