События ночи 11 августа: атака дронов на Украину и взрывы в российском Арзамасе

На конец прошедших суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Ночью РФ атаковала Украину дронами.

Ударные беспилотники наведались и в Россию — в городе Арзамас прогремели взрывы.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке

Атака дронов на Украину

Ночью группы Шахедов Воздушные силы зафиксировали над Сумской областью, а также в Донецкой и Днепропетровской областях. Российский враг атаковал Сумскую область еще и управляемыми авиабомбами.

В ночь на 11 августа силы ПВО в небе над Николаевской областью обезвредили два БПЛА типа Shahed 131/136.

Атака на Херсонскую область

Ночью российские военные с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль недалеко от села Крутой Яр в Херсонской области. В результате удара 34-летняя женщина получила взрывную травму, ушибы ноги и руки.

Пострадавшая будет лечиться амбулаторно.

Землетрясение в Турции

10 августа в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1, а также зафиксировали еще шесть толчков от 3,5 до 4,6 балла. Сообщается о разрушении по меньшей мере 16 зданий.

По информации властей, по меньшей мере 29 человек получили ранения, один человек погиб.

Эпицентр подземных толчков был в городе Сындирги, однако землетрясение ощущалось и в Стамбуле — в 200 км.

Дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод

На рассвете 11 августа в российском городе Арзамас Нижегородской области прогремели взрывы. По словам местных жителей, в небе видели ударные дроны.

Воздушная атака началась около 03:55 — впоследствии раздались три хлопка и один мощный взрыв. По словам очевидцев, взрывов насчитали от 4 до 7.

Впоследствии в Telegram-каналах начали сообщать о попадании дронов в Арзамасский приборостроительный завод. Там фиксируется дым.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 265-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

