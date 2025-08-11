РФ готовит фейки и манипуляции к Дню Независимости и саммиту Трампа с Путиным — ЦПД

Центр противодействия дезинформации обнародовал прогноз относительно ключевых направлений российских информационно-психологических операций, которые могут активизироваться в Украине и за рубежом во второй половине августа 2025 года.

Среди главных тем: манипуляции перемирием, обмен пленными, информационное давление со стороны Беларуси и пропаганда ко Дню Конституции и Дню флага.

Манипуляции вокруг перемирия

По оценке ЦПД, накануне и после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске Кремль развернет кампанию, направленную на дискредитацию переговорного процесса и роли Украины в нем.

Сейчас смотрят

Пропагандисты будут продвигать месседжи о якобы нежелании Киева договариваться, нереалистичных требованиях и несамостоятельности в принятии решений.

Одновременно будет навязываться идея, что Европа не может гарантировать безопасность без РФ, а настоящие игроки -только США и Россия.

Также ожидается продвижение нарративов об “окончательной потере суверенитета” Украиной и ее зависимости от Вашингтона или Лондона, которые “заставляют воевать до последнего украинца”.

Кремль будет пытаться спровоцировать раскол между Украиной и США, а также между Киевом, ЕС и Вашингтоном.

Процесс обмена пленными

ЦПД прогнозирует усиление фейковых сообщений об избирательном подходе Украины к обмену военнопленных или “отказе забирать своих”.

Речь будет идти о постановочных видео и интервью от имени якобы украинских пленных, чтобы вызвать недовольство семей и давление на государственные институты.

Информационное давление со стороны Беларуси

Беларусь, действуя в координации с РФ, может распространять фейки об угрозе нового наступления с севера на фоне подготовки к учениям Запад-2025.

В ход пойдут слухи о стягивании войск или усиленном режиме в приграничных районах, чтобы вызвать панику среди украинцев.

Пропаганда к государственным праздникам

Ко Дню Государственного флага (23 августа) и Дню Независимости (24 августа) РФ активизирует псевдоисторические нарративы о “искусственности украинской государственности” и “ошибке 1991 года”.

Возможно распространение манипуляций об угрозе массированных ударов или терактов в местах массового скопления людей.

Искажение истории ко Дню памяти защитников Украины

Накануне 29 августа Кремль снова использует тему трагедии в Иловайске для продвижения тезисов о “бесполезности сопротивления” и перекладывания вины на украинское командование.

Особый акцент будет сделан на контенте в соцсетях, в частности TikTok, для молодой аудитории.

В ЦПД отмечают, что все эти действия имеют целью ослабить международную поддержку Украины, подорвать доверие к власти и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.