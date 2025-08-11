ВАКС не отстранил главу АМКУ Кириленко от должности
Судьи Высшего антикоррупционного суда отказались отстранить от должности главу Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, которого обвиняют в незаконном обогащении и ложном декларировании.
Об этом сообщает антикоррупционная общественная организация Transparency International Ukraine.
В организации отмечают, что судьи ВАКС отказались отстранить от должности главу АМКУ Павла Кириленко.
В то же время коллегия судей возложила на него дополнительные обязанности до 11 октября как на обвиняемого.
Среди них — воздержание от общения с определенными свидетелями. Кроме этого, Кириленко нельзя отлучаться за пределы Украины без разрешения суда.
В начале июня НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.
По информации следствия, его подозревают в недекларировании многочисленного имущества. В то же время подозрение объявлено его жене за пособничество в незаконном обогащении.
Как отмечают в НАБУ, Кириленко не указал в декларации за 2024 год имущество, зарегистрированное на родственников его жены. Речь идет о 20 объектах недвижимости и автомобиле премиум-класса.
Среди указанного имущества — шесть квартир в Киеве и Ужгороде, жилой дом под столицей площадью более 220 кв. м и два земельных участка, два гаражных бокса, шесть парковочных мест, три нежилых помещения суммарной площадью более 190 кв. м и автомобиль BMW X3.
Кроме того, Кириленко уже является фигурантом производства по делу о незаконном обогащении и внесении ложных сведений в декларации за 2020-2023 годы.
Фото: Павел Кириленко