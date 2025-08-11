Укр Рус
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

ВАКС не отстранил главу АМКУ Кириленко от должности

Судьи ВАКС отказались отстранить главу АМКУ Павла Кириленко

Судьи Высшего антикоррупционного суда отказались отстранить от должности главу Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, которого обвиняют в незаконном обогащении и ложном декларировании.

Об этом сообщает антикоррупционная общественная организация Transparency International Ukraine.

Суд не отстранил Кириленко от должности главы АКМУ

В организации отмечают, что судьи ВАКС отказались отстранить от должности главу АМКУ Павла Кириленко.

В то же время коллегия судей возложила на него дополнительные обязанности до 11 октября как на обвиняемого.

Среди них — воздержание от общения с определенными свидетелями. Кроме этого, Кириленко нельзя отлучаться за пределы Украины без разрешения суда.

В начале июня НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.

По информации следствия, его подозревают в недекларировании многочисленного имущества. В то же время подозрение объявлено его жене за пособничество в незаконном обогащении.

Как отмечают в НАБУ, Кириленко не указал в декларации за 2024 год имущество, зарегистрированное на родственников его жены. Речь идет о 20 объектах недвижимости и автомобиле премиум-класса.

Среди указанного имущества — шесть квартир в Киеве и Ужгороде, жилой дом под столицей площадью более 220 кв. м и два земельных участка, два гаражных бокса, шесть парковочных мест, три нежилых помещения суммарной площадью более 190 кв. м и автомобиль BMW X3.

Кроме того, Кириленко уже является фигурантом производства по делу о незаконном обогащении и внесении ложных сведений в декларации за 2020-2023 годы.

Фото: Павел Кириленко

