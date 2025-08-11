Есть решения по ряду вопросов: Зеленский о Ставке 11 августа

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего по итогам визита в Харьковскую и Сумскую области.

Зеленский о Ставке по итогам поездки в Харьковскую и Сумскую области

Как заявил Владимир Зеленский, есть решение по ряду вопросов, поднятых украинскими воинами на фронте и порученных президентом для проработки правительству.

Первое решение касается пикапов, квадроциклов и другой техники, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам.

Как отметил президент, это будет работать так же, как средства украинским военным на закупку беспилотников.

По его словам, обеспечивается возможность покупки не только новых пикапов, но и тех, что уже были в употреблении.

— Это именно то, о чем говорили в каждой бригаде. На неделе чиновники формализуют решение в документах, чтобы уже в августе появилась эта возможность, — анонсировал глава государства.

Второй вопрос касается поручения президента о значении увеличения финансирования для боевых подразделений.

По мнению Зеленского, это должно быть справедливо, чтобы украинские военные получили действительно больше возможностей.

— Обновленные правила — 7 млн грн бригаде из расчета на каждый батальон, участвующий в боевых действиях. То есть это рост на десятки млн грн, — анонсировал президент.

Третье решение касается значительного упрощения и цифровизации списания имущества.

Как отметил Зеленский, правительство изменит соответствующие документы, поэтому у командиров корпусов и бригад появится больше возможностей. В то же время сокращаются сроки списания, подчеркнул президент.

Еще один чувствительный вопрос касается процедуры награждения украинских военнослужащих.

— К сожалению, часто бывает так, что время между представлением на награду и ее реальным вручением воину — это несколько месяцев, полгода и даже больше, — обратил внимание президент.

Зеленский поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, чтобы модернизировать документы о награде.

По его мнению, нужно сделать все современным. Министерство обороны разработало предложения, как это сделать и что сократить — в ближайшее время будут реализованы изменения.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль представит все детали, анонсировал Зеленский.

— На Ставке были доклады по другим вопросам, которые обсуждались с комбатами во время моих поездок в Харьковскую и Сумскую области. Мы помним все, что было озвучено. Решение готовим, — резюмировал президент.

