Зеленский: Путин не планирует мира, РФ перемещает войска для новых наступлений

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Российский диктатор Владимир Путин точно не готовится к прекращению огня и войны. Он настроен представить встречу на Аляске как свою победу и продолжить давить на Украину.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении 11 августа.

Зеленский о неготовности Путина к миру

Президент сообщил, что заслушал доклад разведки и военного командования о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится. В частности, это и военные приготовления.

– Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы представить встречу с Америкой как свою личную победу. И дальше продолжать действовать так, как и раньше. Давить на Украину так, как и раньше, – сказал Зеленский.

Он добавил, что пока нет никаких признаков того, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации.

– Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции, – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя и в дипломатической сфере.

15 августа на Аляске в США запланирована встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Американский президент говорил, что диктатор Путин хочет встретиться с ним как можно скорее.

Дональд Трамп

