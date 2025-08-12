Для ликвидации ДРГ на Покровском направлении выделены дополнительные силы — Генштаб

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о привлечении дополнительных сил для уничтожения диверсионных групп врага на Покровском направлении.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

Дополнительные силы для уничтожения диверсантов

По его словам, на Покровском направлении российские войска осуществили 35 штурмов наших подразделений.

— До сих пор продолжаются три боестолкновения, — отметил Андрей Ковалев.

Враг наиболее активен в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шаховое, Новоекономичное, Сухецкое, Родинское, Проминь, Удачное, Лисовка, Зверовое, Ореховое, Дачное.

Несмотря на то, что россияне превосходят в живой силе, они все же несут многочисленные потери. Однако враг пытается просачиваться небольшими группами через первую линию позиций нашей обороны.

— Решением главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны, — сообщил спикер Андрей Ковалев.

По предварительной информации, на этом направлении Силы обороны ликвидировали 64 и ранили 38 захватчиков, уничтожили одну единицу автомобильной техники, 21 беспилотник, одну антенну связи и один мотоцикл, а также повредили одну пушку и два мотоцикла российских оккупантов.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 48 вражеских штурмов.

В американском Институте изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию вблизи Доброполья (к северо-западу от Покровска), в частности, угрожают ли вражеские войска городу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 266-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

