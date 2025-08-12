Двум россиянам заочно объявлены подозрения за пытки украинских пленных

Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны и Национальной полицией идентифицировала и собрала доказательства военных преступлений еще двух представителей пенитенциарной системы РФ, систематически издевавшихся над украинскими военнопленными.

Об этом сообщили в СБУ.

СБУ установила и объявила подозрение двум россиянам за пытки военнопленных: что известно

По данным следствия, речь идет о должностных лицах колонии №7 управления Федеральной службы исполнения наказаний во Владимирской области России:

Алексея Хавецкого (23 декабря 1989 г.р.) — заместителя руководителя режимного объекта;

Григория Швецова (21 октября 1998 г.р.) – сотрудника оперативного отдела колонии.

Следователи установили, что в период с июля 2023 года по 17 октября 2024 года эти лица совершали многочисленные акты насилия над группой украинских военнопленных.

В частности:

били пленных резиновыми дубинками;

натравливали на них служебных собак;

применяли электрошокеры;

оставляли без пищи, питьевой воды и необходимых медикаментов;

в холодное время года не предоставляли теплую одежду;

содержали в переполненных камерах вместе с другими заключенными, больными острыми инфекционными заболеваниями кожи.

Такие действия не только унижали достоинство украинских защитников, но создавали реальную угрозу их жизни и здоровью.

На основании собранных доказательств обоим фигурантам заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Кроме нарушения украинского законодательства, действия Хавецкого и Швецова грубо противоречат нормам Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, прямо запрещающей любые формы пыток, жестокого обращения и унижения чести и достоинства военнопленных.

В настоящее время правоохранители проводят комплексные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождение обоих подозреваемых, чтобы привлечь их к ответственности.

Расследование осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.

