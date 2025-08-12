Нельзя допустить, чтобы РФ снова обманула мир: Зеленский о заявлении лидеров ЕС

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за четкую поддержку территориальной целостности Украины и именно такой активный подход к дипломатии, который может помочь завершить войну достойным миром, в заявлении, обнародованном перед встречей президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляске 15 августа.

Реакция Зеленского на заявление лидеров ЕС перед встречей Трамп — Путин

— Действительно, мы все поддерживаем решимость президента Трампа и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят России в очередной раз обмануть мир, — подчеркнул глава государства.

По его словам, ситуация на фронте свидетельствует о том, что российская армия не готовится к прекращению войны, а наоборот — занимается перемещениями, которые свидетельствуют о подготовке новых наступательных операций.

— В таких условиях важно, чтобы единству мира ничего не угрожало. Вопросы, касающиеся безопасности Украины и Европы, обсуждаются всеми нами вместе. Любое решение должно добавлять общих возможностей в области безопасности. И за отказ от прекращения убийств Россия должна отвечать, — добавил Зеленский.

Поэтому, как отметил президент, все должны продолжать давление на Россию — силой, санкциями и дипломатией.

Накануне вечером главы 26 государств ЕС утвердили совместное заявление в поддержку Украины перед встречей президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Свою подпись отказался ставить только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В этом документе европейские лидеры поддерживают усилия Трампа, направленные на прекращение войны РФ против Украины и достижение справедливого и прочного мира, и подчеркнули, что содержательные переговоры могут состояться только при условии прекращения огня или уменьшения боевых действий.

