Негосударственное пенсионное обеспечение: как инвестировать в собственную пенсию

В Украине пенсионное обеспечение основано на многоуровневой системе, которая сочетает как обязательные, так и добровольные механизмы накопления средств для выплат в старости.

Основой является солидарная система, которая предусматривает, что работающие содержат пенсионеров. Пенсии выплачивает Пенсионный фонд Украины, средства на которые формируются из единого социального взноса, перечисляемого работодателями и работниками.

Также граждане могут вносить добровольные взносы для накопления средств. В будущем эти средства выплачиваются дополнительно к государственной пенсии.

Что такое негосударственная пенсия и как ее накопить, читайте в нашем материале.

Что такое негосударственное пенсионное обеспечение

Негосударственное пенсионное обеспечение — это возможность самостоятельно накапливать средства на собственную пенсию, чтобы в будущем иметь дополнительный доход, кроме государственной пенсии.

То есть работает принцип “накопил сейчас, а получаешь больше потом”. Основные правила негосударственного пенсионного обеспечения определяет закон О негосударственном пенсионном обеспечении.

Как работает система негосударственного пенсионного обеспечения

Негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется через работу негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний, предлагающих услуги пенсионного страхования, и банков, которые открывают специальные пенсионные депозитные счета.

Именно эти учреждения формируют и управляют активами, предназначенными для обеспечения гражданам дополнительных пенсионных выплат.

Негосударственные пенсионные фонды существуют не для заработка своих учредителей, а только для участников фонда. Вся прибыль распределяется между теми, кто делает взносы, в зависимости от их счетов.

Для управления накопленными средствами фонд привлекает несколько профессиональных участников:

администратора, который ведет учет и организует работу с участниками;

компанию по управлению активами, которая инвестирует пенсионные активы;

банк-хранитель, ответственный за сохранность активов фонда.

Все эти организации действуют на основании лицензий и отвечают требованиям по капиталу и профессиональной квалификации, что гарантирует надлежащий уровень ответственности.

Защита накоплений в негосударственном пенсионном обеспечении в Украине

Активы негосударственного пенсионного фонда четко отделены от средств учредителей, работодателей, администратора, компании по управлению активами и банка-хранителя. Это обеспечивает их сохранность даже в случае банкротства или ликвидации обслуживающих организаций.

Инвестиционная деятельность НПФ регламентируется законодательством, которое предусматривает ограничения на виды финансовых инструментов, в которые могут вкладываться средства. Это помогает снизить риски и сохранить пенсионные накопления.

Участник фонда становится владельцем пенсионных средств с момента их зачисления на индивидуальный счет. Накопления могут быть переведены в другой НПФ, страховую организацию или на банковский пенсионный счет. В случае смерти участника средства выплачиваются наследникам.

Кто контролирует деятельность НПФ

Система НПЗ имеет многоуровневый контроль:

государственный;

взаимный контроль субъектов рынка;

надзор со стороны саморегулируемых организаций и участников фонда;

общественный контроль.

Деятельность фонда сопровождается системой внутренней отчетности и регулярным информированием учредителей и государственных органов, что позволяет отслеживать движение каждой гривны.

Законодательство устанавливает предельные тарифы вознаграждений для администратора, компании по управлению активами и банка-хранителя. В случае ликвидации НПФ все накопления переводятся в другой фонд, страховую компанию или банк. Объявление негосударственного пенсионного фонда банкротом действующим законодательством не предусмотрено.

Негосударственное пенсионное обеспечение — это инструмент долгосрочного накопления средств, обеспечивающий дополнительную финансовую поддержку в пенсионном возрасте.

