О сдаче позиций в Донецкой области речь не идет – ЦПД о пропаганде РФ

Нарративы о сдаче позиций в Донецкой области являются частью пропаганды РФ, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

ЦПД опроверг информацию о сдаче позиций в Донецкой области

Андрей Коваленко назвал информацию о сдаче позиций в Донецкой области традиционно лживым нарративом РФ.

— Один из нарративов, которые уже вкидывают россияне и их манкурты на фоне событий в Донецкой области – это что “кто-то сдает”. Традиционный лживый нарратив, которым Россия сопровождает какие-либо события на фронте с целью внести раскол в общественную дискуссию среди гражданских сейчас, — подчеркнул он.

По его словам, на самом деле ситуация совсем другая и никто ничего не сдает.

Сейчас смотрят

— Есть просто объективная ситуация в войне, где-то врагу что-то удается, где-то нам, где-то он бросил очень много сил, усиливая давление в течение большого промежутка времени, — сказал он.

Коваленко подчеркнул, что Силы обороны делают все возможное для уничтожения врага.

– Так было всегда с 2014 года, так есть и сейчас. Помните это. И очень многое зависит от людей, которых у россиян сейчас больше, — добавил он.

Он сообщил, что активные бои продолжаются, а Силы обороны делают все возможное для удержания позиций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.