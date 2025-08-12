Просачивается малыми группами: в ВСУ опровергли “прорыв” врага в районе Покровска

Информация о якобы прорыве российских войск на одном из участков фронта на востоке Украины не соответствует действительности и появляется на фоне просачивания малых групп противника мимо первой линии обороны, сообщили СтратКом ВСУ.

Тактика россиян вблизи Доброполья

Как отмечает СтратКом ВСУ, в течение последних суток на различных информационных ресурсах появилась информация о якобы прорыве российских войск на одном из участков фронта на востоке Украины. Она не достоверна и не отражает реальных фактов.

— Как известно, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья. Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу, однако Силы обороны дают отпор таким попыткам, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

Отмечается, что подобная ситуация с проходом малой группы ДРГ произошла неделю назад в Покровске. Она не имела успеха для противника.

— Это означает, что определенное количество российских малых групп постоянно поддерживает давление на украинские позиции и пытаются обойти первую линию, пробраться сквозь килзон и пройти за первую линию украинских позиций хоть тушкой, хоть чучелами. То есть любыми средствами проникнуть и пойти дальше, — объяснил пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск Днепр, подполковник Виктор Трегубов.

После этого эта группа пытается вступить в огневой контакт с нашими войсками, или спрятаться для дальнейшего накопления сил.

– Надо понимать, что это малые группы, несколько человек. Их присутствие фиксируется, и поэтому на картах из открытых источников кажется, что вот, о Боже, россияне продвинулись там в последний раз, кажется, на 12 километров в глубину украинской территории. Но надо понимать, что речь не идет о том, что они взяли эту территорию под контроль. Речь идет о том, что на них пробралась малая группа россиян в количестве, ну где-то 5-10 человек. И это совершенно не то, как оно смотрится на карте, — говорит он.

По его словам, это не то, что россияне взяли под контроль тот путь, который они прошли.

– Нет, они прошли путь и пытались где-то спрятаться в одном подвале. И, конечно, потом туда побежали резервы украинских сил, чтобы их из того подвала выбивать и их там уничтожать, — добавляет он.

Напомним, что ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что нарративы о сдаче позиций в Донецкой области являются частью пропаганды РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.