РФ сбросила ФАБ-250 на Белозерское, есть убитые, среди раненых – юноша

Российские оккупанты сбросили 250-килограммовую бомбу на Белозерское Донецкой области. Вследствие атаки на Белозерское погибли двое гражданских, еще семеро, включая 16-летнего подростка, ранены.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Атака на Белозерское: последствия удара бомбой

Отмечается, что в 22:55 11 августа российские оккупационные войска сбросили бомбы ФАБ-250 на жилой квартал, где в своих домах находились гражданские лица.

Сейчас смотрят

– Мужчина 43 лет и 34-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибли. Кроме того, ранения получили трое мужчин, три женщины, а также 16-летний юноша, – перечислили в прокуратуре.

Среди диагностированных травм – минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы, осколочные и резаные раны, контузия.

Всем пострадавшим оказали квалифицированную помощь.

Также сообщается, что в местах попаданий повреждены восемь многоквартирных домов и шесть автомобилей.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (часть вторая статьи 438 УК Украины).

Источник: Донецкая прокуратура

Фото: Донецкая прокуратура

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.