Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Классический служебный роман: Фроляк вспомнила, как познакомилась с мужем
Срочно
Срочно
Анастасия Гевко, редактор ленты
2 мин.

РФ сбросила ФАБ-250 на Белозерское, есть убитые, среди раненых – юноша

Атака на Белозерское 12 августа 2025 года: последствия

Российские оккупанты сбросили 250-килограммовую бомбу на Белозерское Донецкой области. Вследствие атаки на Белозерское погибли двое гражданских, еще семеро, включая 16-летнего подростка, ранены.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Атака на Белозерское: последствия удара бомбой

Отмечается, что в 22:55 11 августа российские оккупационные войска сбросили бомбы ФАБ-250 на жилой квартал, где в своих домах находились гражданские лица.

Сейчас смотрят

– Мужчина 43 лет и 34-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибли. Кроме того, ранения получили трое мужчин, три женщины, а также 16-летний юноша, – перечислили в прокуратуре.

Среди диагностированных травм – минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы, осколочные и резаные раны, контузия.

Всем пострадавшим оказали квалифицированную помощь.

Также сообщается, что в местах попаданий повреждены восемь многоквартирных домов и шесть автомобилей.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (часть вторая статьи 438 УК Украины).

Читайте также
Константиновка на грани гуманитарной катастрофы – Донецкая ОВА
Костянтинівка

Источник: Донецкая прокуратура

Фото: Донецкая прокуратура

Связанные темы:

БомбаВойна в УкраинеДонецкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь