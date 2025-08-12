РФ сбросила ФАБ-250 на Белозерское, есть убитые, среди раненых – юноша
Российские оккупанты сбросили 250-килограммовую бомбу на Белозерское Донецкой области. Вследствие атаки на Белозерское погибли двое гражданских, еще семеро, включая 16-летнего подростка, ранены.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Атака на Белозерское: последствия удара бомбой
Отмечается, что в 22:55 11 августа российские оккупационные войска сбросили бомбы ФАБ-250 на жилой квартал, где в своих домах находились гражданские лица.
– Мужчина 43 лет и 34-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибли. Кроме того, ранения получили трое мужчин, три женщины, а также 16-летний юноша, – перечислили в прокуратуре.
Среди диагностированных травм – минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы, осколочные и резаные раны, контузия.
Всем пострадавшим оказали квалифицированную помощь.
Также сообщается, что в местах попаданий повреждены восемь многоквартирных домов и шесть автомобилей.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (часть вторая статьи 438 УК Украины).
Источник: Донецкая прокуратура
Фото: Донецкая прокуратура