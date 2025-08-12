Укр Рус
Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

Силы беспилотных систем сорвали штурм врага на Покровском направлении

Дрони
Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении бойцы 59 бригады Степные хищники Сил беспилотных систем полностью сорвали вражеский штурм.

Об этом говорится в сообщении командования Сил беспилотных систем.

Сорванный штурм на Покровском направлении

Так, бойцы 59 бригады Степные хищники с помощью беспилотников-бомберов и FPV-дронов полностью сорвали вражеский штурм.

Также нашим воинам удалось уничтожить точки вылета операторов БПЛА, с которых запускают дроны для прикрытия этих штурмов.

– Противник делает ставку на количество живой силы, мы – на ее системное уничтожение, – подчеркнули военные.

Как отмечают в оперативно-тактической группировке Донецк, россияне пытаются продвигаться небольшими пехотными группами.

Враг применяет тактику инфильтрации — когда небольшие пехотные группы противника уничтожаются в глубине наших оборонительных порядков, а не на подходе к передовым позициям, где уничтожаются основные силы россиян.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 266-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Война в УкраинеДрониПокровськ
