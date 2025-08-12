Силы беспилотных систем сорвали штурм врага на Покровском направлении
На Покровском направлении бойцы 59 бригады Степные хищники Сил беспилотных систем полностью сорвали вражеский штурм.
Об этом говорится в сообщении командования Сил беспилотных систем.
Сорванный штурм на Покровском направлении
Так, бойцы 59 бригады Степные хищники с помощью беспилотников-бомберов и FPV-дронов полностью сорвали вражеский штурм.
Также нашим воинам удалось уничтожить точки вылета операторов БПЛА, с которых запускают дроны для прикрытия этих штурмов.
– Противник делает ставку на количество живой силы, мы – на ее системное уничтожение, – подчеркнули военные.
Как отмечают в оперативно-тактической группировке Донецк, россияне пытаются продвигаться небольшими пехотными группами.
Враг применяет тактику инфильтрации — когда небольшие пехотные группы противника уничтожаются в глубине наших оборонительных порядков, а не на подходе к передовым позициям, где уничтожаются основные силы россиян.
Ранее Факты ICTV рассказывали, как наземные роботизированные комплексы (НРК) могут помогать украинской пехоте.
В марте сообщалось, что Минобороны приняло на вооружение украинский наземный роботизированный комплекс Лють, предназначенный для ведения разведки, наблюдения и огневой поддержки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 266-е сутки.
