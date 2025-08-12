В Покровске закрылся последний магазин: в городе остается еще более 1300 человек

В городе Покровск Донецкой области, который с конца декабря 2024 года находится без электроснабжения и централизованной подачи воды, продолжают оставаться 1327 жителей.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона Единые новости.

Ситуация в Покровске: что известно

По словам Добряка, ситуация осложняется постоянными обстрелами, отсутствием работающих магазинов и критической логистикой.

До прошлой недели в городе действовала точка выдачи воды, однако она была уничтожена российским ударом, и восстановить ее работу невозможно. Сейчас люди пользуются более чем 300 скважинами, но этого недостаточно для комфортного обеспечения всех потребностей. Единственный магазин, который еще работал в одном из районов, также закрылся. Запасы продуктов, которые поступали ранее в составе гуманитарной помощи, быстро уменьшаются, а их пополнение зависит от военных, которые одновременно занимаются и эвакуацией.

Заехать в Покровск почти невозможно из-за того, что российские войска обстреливают любой движущийся транспорт. Это заставляет людей добираться пешком до мест сбора для эвакуационных автобусов, часто преодолевая большие расстояния из разных районов. Ранее случались случаи возвращения жителей — чтобы присмотреть за огородами или проверить жилье, иногда даже с детьми, но сейчас таких случаев больше не фиксируют.

Отдельной проблемой стали стихийные захоронения — некоторые люди вынуждены хоронить умерших прямо возле своих домов. За последние две недели количество таких захоронений возросло, что является следствием невозможности обеспечить надлежащую транспортировку тел из-за обстрелов и блокированных маршрутов.

