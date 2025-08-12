Восемь пассажиров на одно место: самые популярные направления УЗ

Период августовских отпусков и путешествий стал настоящим испытанием для украинской железной дороги. В Укрзализныце сообщают, что с 4 по 10 августа компания перевезла 637,8 тысячи пассажиров. Это почти столько, сколько насчитывает население Кривого Рога.

Какие направления УЗ самые популярные и как на них приобрести билеты, читайте в нашем материале.

Почему так трудно купить билеты на самые популярные направления УЗ

Спрос на билеты в самых популярных направлениях в несколько раз превышает предложение. Ведь на одно место иногда претендуют от пяти до восьми пассажиров. Как следствие, билеты исчезают из продажи в течение считанных минут после их открытия.

В Укрзализныце объясняют, что главная причина дефицита мест — это быстрое сокращение парка вагонов, которое опережает темпы его обновления. Значительная часть подвижного состава достигает предельных сроков эксплуатации и нуждается в капитальном ремонте.

Более того, дополнительно ситуацию осложняют последствия полномасштабной войны, ведь вагоны и локомотивы разрушаются в результате вражеских обстрелов.

Имеющиеся технические ресурсы компания использует максимально эффективно. В компании отмечают, что благодаря оптимизации графиков и более рациональному распределению вагонов удалось увеличить количество перевезенных пассажиров на один вагон по сравнению с прошлым годом. Однако без масштабного обновления подвижного состава увеличить общее количество мест в поездах будет сложно.

На какие направления Укрзализныци наибольший спрос

По данным инфографики перевозчика, за период с 4 по 10 августа 2025 года самым популярным направлением Укрзализныци стал маршрут Киев – Львов. Пассажиры искали билеты на это направление 160 048 раз, тогда как в прямых поездах было только 20 912 мест. Таким образом, на каждое место претендовало примерно 8 пассажиров.

Не намного лучше ситуация и с поездами Киев – Одесса, ведь здесь 100 959 поисков против 19 020 мест. То есть спрос в 5,3 раза превышает предложение.

Высокий спрос на билеты Укрзализныци в направлении Киев – Харьков, ведь здесь 70 400 поисков при 18 528 доступных местах (почти в 3,8 раза больше желающих, чем мест).

Международный маршрут Киев – Перемышль показал 67 147 поисков и 22 814 мест, что соответствует заполняемости в 2,9 раза выше предложения.

Замыкает пятерку лидеров направление Киев – Днепр: 57 700 поисков и только 11 682 места, то есть почти в 5 раз больше желающих, чем доступных билетов.

Самые популярные направления УЗ: как купить билеты

Чтобы повысить шансы приобрести билет на нужный поезд, в Укрзализныце советуют оформлять покупку онлайн, ведь именно таким способом продается около 90% мест.

Также стоит воспользоваться сервисом Автовыкуп, который автоматически отслеживает билеты из возвратов и передает их пассажирам, а не ботам. Подробнее о том, как приобрести билеты на самые популярные направления, читайте здесь.

Что нужно для решения проблемы

По данным УЗ, расширение пассажирских перевозок возможно только при условии стабильного финансирования, в том числе из государственного и местных бюджетов. Средства необходимы для:

закупки новых вагонов и скоростных поездов Интерсити+;

проведения капитальных ремонтов имеющегося подвижного состава;

модернизации вагонов, которые еще можно восстановить.

В Укрзализныце подчеркивают, что системно движутся в направлении обновления инфраструктуры, но процесс требует времени и значительных инвестиций.

Источник : Укрзализныця

