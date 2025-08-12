Потери РФ на 12 августа: ликвидировано еще 980 оккупантов и 26 артсистем

Потери врага на 12 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 266-й день полномасштабной войны составляют 1 065 220 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 12 августа 2025 года

личного состава – около 1 065 220 (+980) человек;

танков – 11 098 (+5);

боевых бронированных машин – 23 119 (+5);

артиллерийских систем – 31 406 (+26);

РСЗО – 1 464 (+2);

средств ПВО – 1 205 (+1);

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 753 (+107);

крылатых ракет – 3 556;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 58 219 (+106);

специальной техники – 3 937 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 266-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

