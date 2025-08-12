Укр Рус
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Потери РФ на 12 августа: ликвидировано еще 980 оккупантов и 26 артсистем

російські танки
Фото: Getty Images

Потери врага на 12 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 266-й день полномасштабной войны составляют 1 065 220 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 12 августа 2025 года

  • личного состава – около 1 065 220 (+980) человек;
  • танков – 11 098 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 119 (+5);
  • артиллерийских систем – 31 406 (+26);
  • РСЗО – 1 464 (+2);
  • средств ПВО – 1 205 (+1);
  • самолетов – 421;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 753 (+107);
  • крылатых ракет – 3 556;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 219 (+106);
  • специальной техники – 3 937 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 266-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Генштаб

