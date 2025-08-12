Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 12 августа: ликвидировано еще 980 оккупантов и 26 артсистем
Потери врага на 12 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 266-й день полномасштабной войны составляют 1 065 220 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 12 августа 2025 года
- личного состава – около 1 065 220 (+980) человек;
- танков – 11 098 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 119 (+5);
- артиллерийских систем – 31 406 (+26);
- РСЗО – 1 464 (+2);
- средств ПВО – 1 205 (+1);
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 753 (+107);
- крылатых ракет – 3 556;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 219 (+106);
- специальной техники – 3 937 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 266-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
