Есть договоренность еще о 6 тыс.: в ГУР озвучили, сколько солдат КНДР находятся в РФ

Военную поддержку России продолжает оказывать Северная Корея, в том числе около 11 тыс. военных из КНДР так и находятся в России, ожидается прибытие новых групп.

КНДР отправит новые группы военных в РФ

В интервью Суспільному заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Северная Корея продолжает помогать в войне против Украины.

– Они продолжают находиться в Курской области, вообще – в европейской части России. На полигонах, где созданы четыре бригады, они так и остаются.

Это около 11 тысяч военнослужащих. И четко определено, что их основная зона ответственности – Курская и Белгородская области. Это мы видели и по боевому применению, и по их присутствию именно в этом регионе, – сказал он.

Скибицкий заявил, что между РФ и КНДР есть договоренность о направлении еще 6 тыс. северокорейских военнослужащих. Они будут проводить работы по разминированию, инженерным работам, заниматься восстановлением инфраструктуры и т.д.

— Мы ожидаем прибытия первой партии, около 1200 военнослужащих вооруженных сил Северной Кореи, именно в Курскую область, — добавил он.

Как отметил Скибицкий, главный результат для Северной Кореи от такого сотрудничества – опыт современных боевых действий.

– Это современная война, современный конфликт. И кроме России и Украины сейчас сюда добавляется Северная Корея. Для региона – Япония, Южная Корея, даже Китай, другие страны, Северная Корея сейчас – это одна из наиболее осведомленных стран о современном военном конфликте.

В частности – относительно применения FPV-дронов, других дронов, сочетания их с артиллерийскими системами, ведения разведки, тактики применения подразделений в штурмовых действиях и прочем, — подчеркнул он.

Скибицкий добавил, что это очень существенный опыт для Северной Кореи.

