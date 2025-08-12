Есть первые успехи: в Генштабе рассказали, как останавливают врага под Покровском

Силы обороны Украины принимают меры, чтобы остановить продвижение врага на Добропольском и Покровском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

Ситуация на Добропольском и Покровском направлениях

Украинские военные пытаются остановить продвижение оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях.

– Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. Так, только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава, — говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, враг пытается проникать через наши оборонительные порядки диверсионными и малыми пехотными группами. Таким образом, российские военные предпринимают попытки проникнуть в глубину нашей обороны.

— В частности, несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец, — говорится в сообщении.

Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта, диверсанты тайком проникали в населенные пункты — Веселое, Свободное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные – в процессе уничтожения.

Ситуация непростая и динамичная, однако украинские защитники принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы.

В частности, решением Главнокомандующего ВСУ для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы меры по блокированию групп врага в определенном районе.

Резервные подразделения уже обнаружили противника и имеют первые успехи: окупантов уничтожают и берут в плен.

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о привлечении дополнительных сил по уничтожению диверсионных групп врага на Покровском направлении.

