Зеленский о переговорах Трампа с Путиным: Ничего об Украине без нас принять не могут

На предстоящих переговорах между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным не могут приниматься никакие решения по Украине без участия украинской стороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на конференции 12 августа.

Зеленский прокомментировал предстоящие переговоры США и РФ: что известно

— Что касается переговоров, в любом случае, они важны на уровне лидеров, но говорить об Украине без Украины невозможно и никто это не примет. Поэтому разговор Путина и Трампа может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут. Я очень верю и надеюсь, что президент США это понимает и осознает, — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что готовится трехсторонняя встреча лидеров, где будут обсуждаться ключевые вопросы завершения войны, однако дата еще не определена.

Напомним, министр обороны США Пит Гегсет не исключил своего присутствия на встрече президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске 15 августа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным, которые состоятся 15 августа на Аляске, не будет президента Украины Владимира Зеленского.

