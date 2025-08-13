Чешский министр Липавский в Днепре вел переговоры в укрытии из-за тревоги
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время визита в Днепр часть официальных переговоров провел в укрытии из-за воздушной тревоги.
Липавский спускался в укрытие во время визита в Днепр
Как сообщает České noviny, глава чешской дипломатии встретился в Днепре с руководителем Днепропетровской областной военной администрации Сергеем Лысаком и председателем областного совета Николаем Лукашуком.
Из-за сигнала тревоги первый этап переговоров прошел в укрытии.
Во время обсуждений Липавский проинформировал украинскую сторону о своих беседах с министром иностранных дел Андреем Сибигой.
Он также подчеркнул, что Чехия сосредотачивает внимание на гуманитарных и других проектах в Днепропетровской области, которые важны для послевоенного восстановления Украины.
Позже министр возложил цветы к мемориалу жертв российских обстрелов. Однако около 08:00 снова прозвучали сирены, и делегация была вынуждена перейти в укрытие, где находилась примерно 15 минут.
Издание также отмечает, что во время своего пребывания в Украине Липавский уже не впервые попал в подобную ситуацию – в ночь на вторник он спускался в укрытие и в Киеве из-за воздушной тревоги.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что до конца года Украина в рамках чешской инициативы рассчитывает получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов.