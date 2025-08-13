Можно ли подать заявление на развод через Дію в 2025 году

Вопрос развода онлайн особенно актуален во время военного положения, когда многие семьи оказались в разных городах или странах. В таком случае коммуникация между супругами и подача документов усложняется.

Можно ли подать заявление на развод через Дію в Украине в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Возможен ли развод в Діє: что известно

В Украине развод осуществляется согласно Семейному Кодексу Украины. Законодательство предусматривает два основных способа расторжения брака:

Подать заявление можно через отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС), если у супругов нет несовершеннолетних детей и они оба согласны на развод.

Развестись можно через суд в случаях, когда у супругов есть общие несовершеннолетние дети, если один из супругов не согласен на развод или если один из супругов уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГС.

Сейчас в Діє заработала функция заключения брака онлайн через видеосвязь. Это очень удобно, ведь зарегистрировать отношения можно из любого уголка мира, где бы ни находилась пара.

А можно ли подать заявление на развод через Дію? К сожалению нет, в 2025 году такой возможности нет.

В Украине продолжает действовать военное положение, поэтому подача онлайн-заявления на развод запрещена Министерством юстиции.

С помощью приложения Дія можно дистанционно заказать и загрузить готовые документы, в частности свидетельство о расторжении брака, свидетельство о заключении брака, а также выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Итак, развод в Дію пока невозможен. Чтобы разорвать отношения, стоит воспользоваться альтернативными способами для подачи заявления, например, онлайн системой Электронный суд. Но в таком случае развестись можно только через суд, а не через ЗАГС.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о предстоящем запуске услуги разводов в приложении Дія. По его словам, услуга заработает уже осенью 2025 года. Свою публикацию он проиллюстрировал вирусным фото, на котором генеральный директор ИТ-компании Astronomer изображен на концерте группы Coldplay вместе с любовницей, которая одновременно занимает должность HR-директора этой же компании. После скандала парочка больше не работает в компании.

