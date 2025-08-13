Карта боевых действий на 13 августа 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 165 боевых столкновений.

Российские войска нанесли два ракетных удара шестью ракетами и 89 авиационных ударов, сбросив 183 управляемые бомбы.

Кроме этого, осуществил 5 120 обстрелов, из них 64 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 166 дронов-камикадзе.

Такие данные по состоянию на 08:00 13 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

Где идут бои в Украине 13 августа 2025 года — смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 13 августа 2025

Ситуация в Украине на 13 августа 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 17 боестолкновений. Враг нанес 17 авиаударов, сбросил 28 управляемых бомб, осуществил 281 обстрел, в том числе одиннадцать — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Каменка, Красное Первое.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Киндрашовка, Московка, Купянск, Богуславка и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в сторону Шандрыголового и Серебрянки.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отразили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Александро-Шультиного и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Нелиповки, Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Попового Яра, Маяка, Рубежного, Владимировки, Колодезов, Никаноровки, Котлинного, Нового Шахового, Новоекономичного, Зверового, Удачного, Лисовки, а также в направлениях Покровска, Золотого Колодязя, Родинского и Променя.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченко, Новоукраинки, Зирки, Вольного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Ольговского, Воскресенки и Андреевки-Клевцового.

На Гуляйпольском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в направлении Полтавки.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении агрессор провел шесть наступательных действий в направлении населенных пунктов Приднепровское, Антоновка и Голая Пристань — Силы обороны успешно отразили все вражеские атаки.

На Волынском и Полевом направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 13 августа 2025 года

личного состава – около 1 066 110 (+890) человек;

танков – 11 099 (+1);

боевых бронированных машин – 23 127 (+8);

артиллерийских систем – 31 429 (+23);

РСЗО – 1 465 (+1);

средств ПВО – 1 207 (+2);

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 852 (+99);

крылатых ракет – 3 556;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 58 265 (+46);

специальной техники – 3 937 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 267-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

