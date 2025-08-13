События ночи 13 августа: новые детали встречи Трампа и Путина, “бавовна” в РФ

В ночь на 13 августа в Кременчуге прогремели мощные взрывы. Тем временем Брянщину и Кубань снова атаковали беспилотники.

Служба безопасности сообщила о деталях задержании майора Воздушных сил, который передавал РФ данные о F-16 и Mirage 2000.

А на Аляске готовятся к встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Подробнее об основных событиях ночи и утра 13 августа — читайте в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Кременчуге

В ночь на 13 августа в Кременчуге Полтавской области прогремели мощные взрывы во время действия сигнала воздушной тревоги.

Об инциденте сообщили украинские журналисты, которые находились на месте происшествия.

В области была объявлена воздушная тревога из-за вероятной угрозы применения баллистических ракет.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение ракеты в направлении Кременчуга и призвали жителей немедленно перейти в укрытия.

Взрывы в Брянской области

Ночью 13 августа город Унеча и район в Брянской области РФ снова подверглись атаке беспилотников, сообщают местные жители.

По их словам, целью стала линейная производственно-диспетчерская станция Унеча нефтепровода Дружба в селе Высокое.

Губернатор области заявил, что силы ПВО Минобороны РФ уничтожили 12 вражеских БПЛА, последствия уточняются, на месте работают экстренные службы.

6 августа, по данным ASTRA, беспилотник уже попадал в эту станцию, после чего возник пожар.

ЛВДС Унеча является крупнейшим узлом нефтепровода Дружба, который транспортирует нефть через несколько стран.

Взрывы на Кубани

В ночь на 13 августа неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске на Кубани Краснодарского края.

По сообщениям российских пабликов, обломки одного из сбитых дронов упали на территорию предприятия.

Перед атакой в регионе был объявлен сигнал о беспилотной опасности.

Малюк рассказал об агентах РФ в ВСУ

На этой неделе Служба безопасности Украины задержала майора Воздушных сил ВСУ, который передавал России данные об истребителях F-16 и Mirage 2000, а также готовил удары дронами и ракетами.

Об этом сообщил руководитель СБУ Василий Малюк в эфире телемарафона Единые новости.

– Я скажу откровенно об обнаружении, документировании и задержании негодяев в Силах обороны. Здесь реально всегда с пониманием относится главнокомандующий Сырский. Проведено много реализаций. Если говорить языком примеров и вспомнить статистику, то их было 58, – отметил Малюк.

Он уточнил, что на этой неделе речь идет о задержании майора Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

На Аляске готовятся к встрече Трампа и Путина

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили подготовку к саммиту на Аляске.

По ее словам, стороны подтвердили настроенность на успешное проведение переговоров.

Сам Марко Рубио заявил, что переговоры между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Белом доме воспринимаются не как уступки российскому диктатору, а как выяснение позиций.

