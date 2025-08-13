Трамп заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным

Готовится трехсторонняя встреча президентов Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Где именно она пройдет пока не решено.

Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина

Место трехсторонней встречи между Зеленским, Трампом и Путиным, которая должна пройти в скором времени, согласовывается американской стороной.

Сам Трамп заявил, что после пятничного саммита может быть организована встреча лидеров России и Украины или что это может быть встреча “Путина, Зеленского и меня”.

— Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной, — подчеркнул он.

Также Трамп оценил разговор с Зеленским и европейскими лидерами на 10-ку.

Напомним, что в прошлую пятницу Трамп объявил, что его встреча с Путиным пройдет на Аляске 15 августа. В частности, он заявил о намерении договориться о возвращении части оккупированной территории Украины, а также о намерении договориться об определенных “обменах территориями”.

Источник : CBS News

