Трамп заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным
Готовится трехсторонняя встреча президентов Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Где именно она пройдет пока не решено.
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина
Место трехсторонней встречи между Зеленским, Трампом и Путиным, которая должна пройти в скором времени, согласовывается американской стороной.
Сам Трамп заявил, что после пятничного саммита может быть организована встреча лидеров России и Украины или что это может быть встреча “Путина, Зеленского и меня”.
— Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной, — подчеркнул он.
Также Трамп оценил разговор с Зеленским и европейскими лидерами на 10-ку.
Напомним, что в прошлую пятницу Трамп объявил, что его встреча с Путиным пройдет на Аляске 15 августа. В частности, он заявил о намерении договориться о возвращении части оккупированной территории Украины, а также о намерении договориться об определенных “обменах территориями”.